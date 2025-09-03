Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Sreda,
3. 9. 2025,
6.43

Osveženo pred

21 minut

Poljska dvignila letala, Rusi napadajo zahod Ukrajine

F-16, Poljska | Poljska in zavezniška letala so bila danes aktivirana za zavarovanje poljskega zračnega prostora. | Foto X/@visegrad24

Poljska in zavezniška letala so bila danes aktivirana za zavarovanje poljskega zračnega prostora.

Foto: X/@visegrad24

Rusija je v torek zvečer in ponoči sprožila val napadov na zahod Ukrajine, zato je Poljska dvignila vojaška letala. V napadih je bilo ranjenih pet ljudi, poškodovanih je bilo 28 stavb.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov: 

6.52 Poljska dvignila letala 
6.44 Ruski napadi usmerjeni proti ukrajinskim zahodnim in osrednjim regijam 

6.52 Poljska dvignila letala 

Poljska in zavezniška letala so bila danes aktivirana za zavarovanje poljskega zračnega prostora, potem ko je Rusija sprožila zračne napade, usmerjene proti zahodni Ukrajini, blizu meje s Poljsko, je sporočilo operativno poveljstvo poljskih oboroženih sil.

"Poljska je dvignila letala. Ruska federacija ponovno izvaja napade na cilje, ki se nahajajo na ozemlju Ukrajine," je operativno poveljstvo sporočilo v izjavi na omrežju X. "Da bi zagotovili varnost poljskega zračnega prostora, poljska in zavezniška letala intenzivno delujejo v našem zračnem prostoru, medtem ko so zemeljski sistemi zračne obrambe in radarski izvidniški sistemi dosegli najvišjo stopnjo pripravljenosti."

6.44 Ruski napadi usmerjeni proti ukrajinskim zahodnim in osrednjim regijam 

Rusija je ponoči sprožila val napadov z droni in raketami na ukrajinska mesta. Napadi so bili usmerjeni proti zahodnim in osrednjim regijam, so sporočili ukrajinski uradniki. V mestu Znamjanka v Kirovogradski regiji je bilo ranjenih pet ljudi, v napadu z dronom pa je bilo uničenih 28 stavb, so sporočili lokalni voditelji.

Okoli 5.30 zjutraj so novinarji Kyiv Independent poročali, da so v prestolnici slišali eksplozije. Eksplozije so odmevale tudi v Kalušu, Hmelnickem, Lutsku in Rivnem. V mestu Višgorod na obrobju Kijeva je sestreljeni dron povzročil požar v stanovanjski stavbi, je poročal guverner Kijevske regije Mikola Kalašnik. V napadu ni bilo žrtev.

Prebivalci Kijeva so se ponoči zaradi ruskih napadov zatekli v podzemno železniško postajo v Kijevu. | Foto: Reuters Prebivalci Kijeva so se ponoči zaradi ruskih napadov zatekli v podzemno železniško postajo v Kijevu. Foto: Reuters Med 2. in 2.30 zjutraj so se v Lvovu slišali streli ukrajinske zračne obrambe, je potrdil poročevalec Kyiv Independent na terenu.

O dodatni škodi ali žrtvah v drugih mestih ni podatkov. Skoraj vse ukrajinske regije so bile ponoči v pripravljenosti zaradi novih ruskih napadov, so sporočile ukrajinske zračne sile. Napadi se dogajajo v času, ko je Rusija v zadnjih tednih stopnjevala napade na ukrajinska mesta, čeprav trdi, da je pripravljena na mirovna pogajanja.

