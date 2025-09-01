Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M., STA

1. 9. 2025
Golob ob robu BSF opravil več dvostranskih srečanj

Premier Robert Golob se je srečal tudi z generalno direktorico Svetovne trgovinske organizacije (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala, s katero sta govorila o aktualnih zunanjetrgovinskih izzivih s poudarkom na trgovinskih pogajanjih z ZDA.

Premier Robert Golob se je srečal tudi z generalno direktorico Svetovne trgovinske organizacije (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala, s katero sta govorila o aktualnih zunanjetrgovinskih izzivih s poudarkom na trgovinskih pogajanjih z ZDA.

Premier Robert Golob je danes ob robu prvega dne Blejskega strateškega foruma opravil več dvostranskih srečanj. Med drugim se je srečal z zunanjima ministroma Egipta in Jordanije, namestnico generalnega sekretarja zveze Nato Radmilo Šekerinsko in vodjo agencije ZN za palestinske begunce (UNRWA) Philippom Lazzarinijem.

Golob in Lazzarini sta govorila o grozoviti humanitarni situaciji v Gazi in na Zahodnem bregu ter o vse hujših izzivih, s katerimi se sooča UNRWA, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Pred tem se je Golob sestal z jordanskim zunanjim ministrom Ajmanom Safadijem in se v sporočilu po srečanju zahvalil Jordaniji "za vse, kar počne za stabilnost regije Bližnjega vzhoda, še posebej Gaze in Zahodnega brega".

O razmerah na Bližnjem vzhodu s poudarkom na Gazi je Golob govoril tudi z egiptovskim zunanjim ministrom Badrom Abdelattyjem, ki se je premierju zahvalil za načelno drži Slovenije do razmer v Palestini. Govorila sta tudi o možnostih nadgraditve gospodarskega sodelovanja med državama, so še zapisali v sporočilu.

Pred tem se je Golob sestal z jordanskim zunanjim ministrom Ajmanom Safadijem in se v sporočilu po srečanju zahvalil Jordaniji "za vse, kar počne za stabilnost regije Bližnjega vzhoda, še posebej Gaze in Zahodnega brega".

V pogovoru z namestnico generalnega sekretarja zveze Nato Radmilo Šekerinsko sta izrazila pripravljenost na nadaljnjo podporo Ukrajini in pozdravila napore za doseg trajnega miru. Golob je ponovno poudaril, da bo Slovenija še naprej krepila odpornost države in izpolnila potrjene cilje na področju obrambnih zmogljivosti.

Šekerinska pa se je po srečanju z Golobom v zapisu na omrežju X zahvalila Sloveniji za njeno vlogo zanesljive zaveznice v Natu in za zagotavljanje stabilnosti na Zahodnem Balkanu.

Pogovori o številnih izzivih

Golob se je srečal tudi z generalno direktorico Svetovne trgovinske organizacije (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala, s katero sta govorila o aktualnih zunanjetrgovinskih izzivih s poudarkom na trgovinskih pogajanjih z ZDA.

Pred začetkom današnjega programa se je premier srečal še s člani Evropske komisije, ki so se udeležili foruma – visoko zunanjepolitično predstavnico EU Kajo Kallas, komisarko za širitev Marto Kos, evropskim komisarjem za mednarodna partnerstva Jozefom Sikelo ter komisarko za pripravljenost, krizno upravljanje in enakost Hadjo Lahbib.

Govorili so o aktualnih zunanjepolitičnih vprašanjih s posebnim poudarkom na razmerah v Gazi. Golob je ob tem ponovno poudaril stališče Slovenije, da mora EU kot najpomembnejši trgovinski partner okrepiti pritisk na izraelsko vlado, ki lahko edina zaustavi morijo v Gazi.

Golob bo z dvostranskimi srečanji nadaljeval v torek, ko bo na gradu Strmol gostil tudi predsednika Evropskega sveta Antonia Costo.

Nato se bo popoldan v Ljubljani srečal še z ameriškim veleposlanikom pri zvezi Nato Matthewom G. Whitakerjem.

