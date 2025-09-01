Predsednik vlade Robert Golob je na prvi šolski dan obiskal učence Osnovne šole Kašelj, njihove učitelje in starše. Učence je pozval, naj bodo radovedni in naj veliko sprašujejo. "Radovednost je tista, ki vam bo na koncu dala največ znanja," je prepričan. Ob tem jim je svetoval, naj bodo prijazni drug do drugega in naj si pomagajo med seboj.

Golob je učence od 2. do 5. razreda spomnil, da ko imajo njihovi prijatelji in prijateljice slab dan, naj jim pomagajo. "Vsak potrebuje prijaznost in vsak jo tudi daje. Največje veselje je takrat, ko lahko pomagaš drugemu. Poskušajte to početi in boste videli, da bo vse lepše," je povedal v nagovoru.

Učiteljicam in učiteljem se je zahvalil za njihovo poslanstvo in za majhne stvari, ki jih naredijo namesto staršev. Staršem pa se je zahvalil za zaupanje in varnost, ki jo dajejo otrokom. "Hvala, da se trudite. Ni vedno preprosto, ampak skupaj lahko pomagamo otrokom, da zrastejo v samostojne in samozavestne odrasle. Temu je šola tudi namenjena," je prepričan Golob.

Z učenci se je pogovoril o varni poti v šolo

Kasneje je obiskal enega od 2. razredov in se z učenci pogovoril o varni poti v šolo. Ponovili so, da morajo hoditi po pločniku in da lahko cesto prečkajo le na prehodu za pešce. Za večjo varnost ponoči pa jim je podaril kresničke. "Zmeraj jo imejte pri sebi, saj ko jo imate, ste vidni in varni," jim je povedal Golob.

Ravnatelj OŠ Kašelj Jernej Šoštar pa je povedal, da je zanj prvi šolski dan eden najlepših dni v šolskem letu. "Takrat te prazne šolske hodnike spet napolnijo otroški smeh, otroški vrvež, otroško vedoželje," je opisal.

"Želim si, da širša javnost šolski prostor pusti pri miru"

Sicer pa si ravnatelj želi, da bi učenci šolski prostor dojemali kot varen prostor, prostor, ki je namenjen njim, kjer imajo podporo, se najdejo in kamor pridejo z veseljem. "Želim si spoštljivega, mirnega okolja. Predvsem, da širša javnost šolski prostor pusti pri miru, da lahko v miru poskrbimo za otroke," je dodal.

"Moja želja je, da se mi kot strokovnjaki zedinimo, da premislimo in se odločimo za tiste stvari in jih podamo na takšen način, da bo znanje uporabno, trajno in da bodo naši učenci v prihodnosti lahko blesteli, kamorkoli bodo že šli," je povedal.

Učitelji pa morajo po njegovih besedah za učence poskrbeti strokovno, empatično in najboljše, kar pomeni, da se morajo ves čas izobraževati. "Moramo jim ponuditi nove izzive, jih malenkost zvabiti iz cone ugodja in poskrbeti, da mentalno, osebnostno in karakterno rastejo," meni Šoštar.