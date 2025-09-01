"Želim si, da širša javnost šolski prostor pusti pri miru" 

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Ponedeljek,
1. 9. 2025,
11.07

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Nazaj v šolo Nazaj v šolo prvi šolski dan Robert Golob Robert Golob učitelj

Ponedeljek, 1. 9. 2025, 11.07

28 minut

Golob učencem: Ko imajo prijateljice in prijatelji slab dan, jim pomagajte #foto

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Robert Golob | Premier Robert Golob je obiskal enega od 2. razredov in se z učenci pogovoril o varni poti v šolo. | Foto STA

Premier Robert Golob je obiskal enega od 2. razredov in se z učenci pogovoril o varni poti v šolo.

Foto: STA

Predsednik vlade Robert Golob je na prvi šolski dan obiskal učence Osnovne šole Kašelj, njihove učitelje in starše. Učence je pozval, naj bodo radovedni in naj veliko sprašujejo. "Radovednost je tista, ki vam bo na koncu dala največ znanja," je prepričan. Ob tem jim je svetoval, naj bodo prijazni drug do drugega in naj si pomagajo med seboj.

Golob je učence od 2. do 5. razreda spomnil, da ko imajo njihovi prijatelji in prijateljice slab dan, naj jim pomagajo. "Vsak potrebuje prijaznost in vsak jo tudi daje. Največje veselje je takrat, ko lahko pomagaš drugemu. Poskušajte to početi in boste videli, da bo vse lepše," je povedal v nagovoru.

Učiteljicam in učiteljem se je zahvalil za njihovo poslanstvo in za majhne stvari, ki jih naredijo namesto staršev. Staršem pa se je zahvalil za zaupanje in varnost, ki jo dajejo otrokom. "Hvala, da se trudite. Ni vedno preprosto, ampak skupaj lahko pomagamo otrokom, da zrastejo v samostojne in samozavestne odrasle. Temu je šola tudi namenjena," je prepričan Golob.

Učiteljicam in učiteljem se je zahvalil za njihovo poslanstvo. | Foto: STA Učiteljicam in učiteljem se je zahvalil za njihovo poslanstvo. Foto: STA

Z učenci se je pogovoril o varni poti v šolo 

Kasneje je obiskal enega od 2. razredov in se z učenci pogovoril o varni poti v šolo. Ponovili so, da morajo hoditi po pločniku in da lahko cesto prečkajo le na prehodu za pešce. Za večjo varnost ponoči pa jim je podaril kresničke. "Zmeraj jo imejte pri sebi, saj ko jo imate, ste vidni in varni," jim je povedal Golob.

Ravnatelj OŠ Kašelj Jernej Šoštar pa je povedal, da je zanj prvi šolski dan eden najlepših dni v šolskem letu. "Takrat te prazne šolske hodnike spet napolnijo otroški smeh, otroški vrvež, otroško vedoželje," je opisal.

Staršem pa se je zahvalil za zaupanje in varnost, ki jo dajejo otrokom. | Foto: STA Staršem pa se je zahvalil za zaupanje in varnost, ki jo dajejo otrokom. Foto: STA "Glede na to, da se spremembe zakonodaje odvijajo tudi v smer, da šole malenkost nazaj dobivamo neko zdravo avtoriteto, me veseli ter s ponosom in veseljem gledam v prihodnost. Mislim, da delamo dobro in da so pogoji zdaj takšni, da bomo lahko še učinkoviteje delovali, predvsem na vzgojnem področju, kar je bilo mogoče zdaj malenkost omejeno," je dejal Šoštar.

"Želim si, da širša javnost šolski prostor pusti pri miru" 

Sicer pa si ravnatelj želi, da bi učenci šolski prostor dojemali kot varen prostor, prostor, ki je namenjen njim, kjer imajo podporo, se najdejo in kamor pridejo z veseljem. "Želim si spoštljivega, mirnega okolja. Predvsem, da širša javnost šolski prostor pusti pri miru, da lahko v miru poskrbimo za otroke," je dodal.

"Moja želja je, da se mi kot strokovnjaki zedinimo, da premislimo in se odločimo za tiste stvari in jih podamo na takšen način, da bo znanje uporabno, trajno in da bodo naši učenci v prihodnosti lahko blesteli, kamorkoli bodo že šli," je povedal.

Učitelji pa morajo po njegovih besedah za učence poskrbeti strokovno, empatično in najboljše, kar pomeni, da se morajo ves čas izobraževati. "Moramo jim ponuditi nove izzive, jih malenkost zvabiti iz cone ugodja in poskrbeti, da mentalno, osebnostno in karakterno rastejo," meni Šoštar.

šolarji, dijaki, študentje
Novice Šolske počitnice 2025/26: kdaj bodo jesenske, zimske, prvomajske in poletne počitnice
šolarji, dijaki, študentje
Novice Na ministrstvu razkrili, kateri bo tretji predmet na NPZ
Academia
Novice Študiraj in delaj hkrati ter prejmi štipendijo ali subvencijo
Lovrenc Habe
Novice Mladi učitelj: Povedal bom nekaj, morda me bo teplo. Pa naj me.
policija radar
Avtomoto Te dni bo treba na cesti paziti, pripravljena bo tudi policija
Nazaj v šolo Nazaj v šolo prvi šolski dan Robert Golob Robert Golob učitelj
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.