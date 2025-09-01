Šolske počitnice 2025/26: kdaj bodo jesenske, zimske, prvomajske in poletne počitnice

Začelo se je novo šolsko leto 2025/26, učenci in dijaki pa že pogledujejo proti prvemu prostemu tednu. Na srečo ne bo treba dolgo čakati – jesenske počitnice bodo od 27. do 31. oktobra. Sledijo še novoletne, zimske, prvomajske in poletne, poleg tega pa šolski koledar določa tudi pomembne roke za nacionalno preverjanje znanja, ocenjevalna obdobja in mature. Objavljamo celoten pregled šolskih počitnic in ključnih datumov za osnovne in srednje šole v šolskem letu 2025/26.

Jesenske in novoletne počitnice

Počitnic je konec avgusta, v šolo pa so se učenci vrnili 1. septembra. Prve počitnice sledijo po manj kot dveh mesecih, in sicer med 27. in 31. oktobrom. Novoletne počitnice bodo nekoliko daljše, saj bodo trajale od 25. decembra 2025 do 2. januarja 2026.

V srednjih šolah se bo prvo ocenjevalno obdobje zaključilo 15. januarja, v osnovnih šolah pa 30. januarja. Že februarja bodo na vrsti informativni dnevi za vpis v srednje šole – potekali bodo 13. in 14. februarja.

Zimske počitnice v dveh terminih

Tudi v šolskem letu 2025/26 bo Slovenija razdeljena na dva termina zimskih počitnic.

16.–20. februar 2026 : Gorenjska, Goriška, Notranjsko-kraška, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska in Zasavska regija ter občine Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel

: Gorenjska, Goriška, Notranjsko-kraška, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska in Zasavska regija ter občine Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel 23.–27. februar 2026: Jugovzhodna Slovenija, Koroška, Podravska, Pomurska, Savinjska in Posavska regija

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)

Marca bodo učenci 3., 6. in 9. razreda opravljali nacionalno preverjanje znanja.

Foto: Shutterstock

bo preizkus iz slovenščine, italijanščine oziroma madžarščine, 1. marca pa preizkus iz matematike.

Prvomajske počitnice in matura

Prvomajske počitnice bodo med 27. aprilom in 2. majem 2026. Dijaki zaključnih letnikov se bodo kmalu zatem podali v spomladanski rok splošne mature, ki se bo začel 5. maja z esejem iz materinščine. Pouk se bo za zaključne letnike srednjih šol končal 21. in 22. maja, osrednji del mature pa bo sledil 29. maja.

Konec pouka in poletne počitnice

Devetošolci bodo s poukom zaključili 15. junija, za ostale osnovnošolce in dijake nižjih letnikov pa se bo šolsko leto končalo 24. junija. Najdaljši oddih bodo prinesle poletne počitnice, ki bodo trajale od 26. junija do 31. avgusta.

Jesenski rok splošne in poklicne mature bo potekal konec avgusta, rezultati pa bodo znani sredi septembra.