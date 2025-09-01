Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Ponedeljek,
1. 9. 2025,
9.50

Osveženo pred

27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Nazaj v šolo Nazaj v šolo Slovenija šola Nacionalno preverjanje znanja

Ponedeljek, 1. 9. 2025, 9.50

27 minut

Na ministrstvu razkrili, kateri bo tretji predmet na NPZ

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
šolarji, dijaki, študentje | Šole bodo v tem šolskem letu NPZ za učence 3., 6. in 9. razreda začele 23. marca. | Foto Shutterstock

Šole bodo v tem šolskem letu NPZ za učence 3., 6. in 9. razreda začele 23. marca.

Foto: Shutterstock

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je s sklepom določilo, iz katerega tretjega predmeta se bo na posamezni osnovni šoli v 9. razredu preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja (NPZ) v šolskem letu 2025/2026. Devetošolci bodo NPZ opravljali iz kemije, tehnike in tehnologije, tujega jezika ali zgodovine, so sporočili z ministrstva.

Devetošolci opravljajo NPZ iz matematike in slovenščine oziroma na narodno mešanih območjih iz italijanščine oziroma madžarščine. Opravljajo ga tudi iz tretjega predmeta, ki ga določi minister za izobraževanje. Med obveznimi predmeti 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega bodo na posamezni šoli opravili NPZ. Tokrat bo preverjanje potekalo iz kemije, tehnike in tehnologije, tujega jezika ali zgodovine.

Seznam osnovnih šol, v katerih se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja iz določenega tretjega predmeta, je dostopen na sta.si/qZej5y.

Dosežki NPZ se bodo upoštevali pri vpisu v srednjo šolo 

Šole bodo v tem šolskem letu NPZ za učence 3., 6. in 9. razreda začele 23. marca, in sicer z izpitom iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine. Dva dni kasneje, 25. marca, bo preverjanje iz tujega jezika za šestošolce ter iz tretjega predmeta za devetošolce. Preverjanje iz matematike bo za učence 3., 6. in 9. razreda 31. marca.

Dosežki NPZ v 9. razredu se bodo upoštevali pri vpisu v srednjo šolo.

Vse osnovne šole, ki izvajajo izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, imajo določen tretji predmet družboslovje, so sporočili z ministrstva.

Lovrenc Habe
Novice Mladi učitelj: Povedal bom nekaj, morda me bo teplo. Pa naj me.
Vinko Logaj, Boštjan Poklukar
Novice Logaj in Poklukar: To je najpomembnejše
Otrok, deklica, pametni telefon, video igre
Novice V tej državi prepovedali pametne telefone v šolah
Nazaj v šolo Nazaj v šolo Slovenija šola Nacionalno preverjanje znanja
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.