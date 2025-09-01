Na ministrstvu razkrili, kateri bo tretji predmet na NPZ

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je s sklepom določilo, iz katerega tretjega predmeta se bo na posamezni osnovni šoli v 9. razredu preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja (NPZ) v šolskem letu 2025/2026. Devetošolci bodo NPZ opravljali iz kemije, tehnike in tehnologije, tujega jezika ali zgodovine, so sporočili z ministrstva.

Devetošolci opravljajo NPZ iz matematike in slovenščine oziroma na narodno mešanih območjih iz italijanščine oziroma madžarščine. Opravljajo ga tudi iz tretjega predmeta, ki ga določi minister za izobraževanje. Med obveznimi predmeti 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega bodo na posamezni šoli opravili NPZ. Tokrat bo preverjanje potekalo iz kemije, tehnike in tehnologije, tujega jezika ali zgodovine.

Seznam osnovnih šol, v katerih se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja iz določenega tretjega predmeta, je dostopen na sta.si/qZej5y.

Dosežki NPZ se bodo upoštevali pri vpisu v srednjo šolo

Šole bodo v tem šolskem letu NPZ za učence 3., 6. in 9. razreda začele 23. marca, in sicer z izpitom iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine. Dva dni kasneje, 25. marca, bo preverjanje iz tujega jezika za šestošolce ter iz tretjega predmeta za devetošolce. Preverjanje iz matematike bo za učence 3., 6. in 9. razreda 31. marca.

Dosežki NPZ v 9. razredu se bodo upoštevali pri vpisu v srednjo šolo.

Vse osnovne šole, ki izvajajo izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, imajo določen tretji predmet družboslovje, so sporočili z ministrstva.