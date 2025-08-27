Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
27. 8. 2025,
17.12

Osveženo pred

4 minute

Južna Koreja v šolah prepovedala pametne telefone

Otrok, deklica, pametni telefon, video igre | Skeptiki dvomijo o učinkovitosti prepovedi, se sprašujejo o njenih širših posledicah in o tem, ali naslavlja temeljni vzrok odvisnosti. | Foto Shutterstock

Skeptiki dvomijo o učinkovitosti prepovedi, se sprašujejo o njenih širših posledicah in o tem, ali naslavlja temeljni vzrok odvisnosti.

Foto: Shutterstock

Parlament v Seulu je danes sprejel zakon, s katerim bo od začetka novega šolskega leta v Južni Koreji med poukom v šolah prepovedana uporaba pametnih telefonov in drugih pametnih naprav, poroča britanski BBC. S tem želijo zajeziti odvisnost od pametnih telefonov, saj vse več raziskav kaže na njihov škodljivi vpliv.

Poslanci, starši in učitelji trdijo, da uporaba pametnih telefonov vpliva na akademsko uspešnost učencev in jim jemlje čas, ki bi ga lahko porabili za učenje.

Prepoved bo začela veljati z novim šolskim letom, ki se bo v Južni Koreji začelo marca prihodnje leto. Uvedli so jo po tem, ko je večina šol po državi na različne načine že uveljavila prepoved uporabe pametnih telefonov.

Južna Koreja pa ni prva država, kjer bodo pametni telefoni v šolah prepovedani. Finska in Francija sta na primer njihovo uporabo prepovedali na šolah za mlajše otroke. Druge države, kot so Italija, Nizozemska in Kitajska, so omejile uporabo telefonov v vseh šolah. Je pa Južna Koreja ena redkih držav, ki je to prepoved uzakonila, še poroča BBC.

