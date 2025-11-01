Maldivi so danes uvedli prepoved tobaka za vse, rojene 1. januarja 2007 ali kasneje. Na otočju je tej mladi generaciji odslej prepovedano kupovati ali kaditi tobačne izdelke.

Ministrstvo za zdravje je obenem poudarilo, da na Maldivih ostaja v veljavi popolna prepoved uvoza, prodaje, distribucije, posedovanja in uporabe elektronskih cigaret ter podobnih naprav za uparjanje. Ta prepoved velja za vse osebe ne glede na starost.

Prodaja tobačnih izdelkov mladoletnim osebam se na Maldivih kaznuje s kaznijo v višini približno tri tisoč evrov, uporaba elektronskih cigaret pa s kaznijo okoli 300 evrov.

Pobudo za uveljavitev zakona je sicer letos podal predsednik otoške države Mohamed Muizzu.

Foto: Reuters

Podoben ukrep, ki prepoveduje tobak za mlajše od zakonsko določenega datuma, je trenutno še v zakonodajnem postopku v Veliki Britaniji. Konec leta 2022 ga je kot prva uveljavila Nova Zelandija, a ga je manj kot leto dni pozneje že razveljavila.