Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Sobota,
1. 11. 2025,
15.04

Osveženo pred

11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
mladi obiskovalec kazen tobačni izdelki nakup prodaja prepoved Maldivi

Sobota, 1. 11. 2025, 15.04

11 minut

Maldivi uvedli prepoved kajenja tobaka za mlajše generacije

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Maldivi | Ukrep pa po poročanju francoske tiskovne agencije AFP velja tudi za obiskovalce te države, znane po luksuznem turizmu. | Foto Shutterstock

Ukrep pa po poročanju francoske tiskovne agencije AFP velja tudi za obiskovalce te države, znane po luksuznem turizmu.

Foto: Shutterstock

Maldivi so danes uvedli prepoved tobaka za vse, rojene 1. januarja 2007 ali kasneje. Na otočju je tej mladi generaciji odslej prepovedano kupovati ali kaditi tobačne izdelke.

Ministrstvo za zdravje je obenem poudarilo, da na Maldivih ostaja v veljavi popolna prepoved uvoza, prodaje, distribucije, posedovanja in uporabe elektronskih cigaret ter podobnih naprav za uparjanje. Ta prepoved velja za vse osebe ne glede na starost.

Prodaja tobačnih izdelkov mladoletnim osebam se na Maldivih kaznuje s kaznijo v višini približno tri tisoč evrov, uporaba elektronskih cigaret pa s kaznijo okoli 300 evrov.

Pobudo za uveljavitev zakona je sicer letos podal predsednik otoške države Mohamed Muizzu.

Maldivi, tropski otok, eksotični otok | Foto: Reuters Foto: Reuters

Podoben ukrep, ki prepoveduje tobak za mlajše od zakonsko določenega datuma, je trenutno še v zakonodajnem postopku v Veliki Britaniji. Konec leta 2022 ga je kot prva uveljavila Nova Zelandija, a ga je manj kot leto dni pozneje že razveljavila.

hrvaška cigareti
Novice Hrvaški cariniki zasegli na stotisoče kosov tobačnih izdelkov
Elektronska cigareta
Novice V elektronskih cigaretah prepovedali vse arome, razen tobačne
Helena Koprivnikar
Novice Uporaba novih tobačnih in nikotinskih izdelkov med mladimi narašča #video
mladi obiskovalec kazen tobačni izdelki nakup prodaja prepoved Maldivi
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.