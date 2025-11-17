Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Strelstvo, SP v Kairu

Za slovo od Kaira še 14. in 16. mesto Robija Markoje

Robi Markoja je imel zadnji dan SP v Kairu dvojni program.
Foto: Katja Kodba/STA

Robi Markoja je imel zadnji dan SP v Kairu dvojni program.

Foto: Katja Kodba/STA

Slovenski strelec Robi Markoja je na svetovnem prvenstvu v Kairu zadnji dan tekmovanja imel dvojni program. V disciplini velikokalibrska puška leže 300 metrov je s 594 krogi zasedel 16., v disciplini standardna puška 300 metrov pa s 579 krogi 14. mesto.

Markoja je v standardni puški v klečečem položaju zadel 196, v ležečem 197, v stoječem pa 186 krogov. Na odprti tekmi so nastopile strelke in strelci, med 24 nastopajočimi pa je smetano pobrala Norvežanka Katrine Lund s 593 krogi.

Na moški tekmi v disciplini velikokalibrska puška leže 300 metrov je zlato kolajno osvojil Čeh Petr Nymbursky s 597 krogi.

