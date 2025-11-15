Robi Markoja 11., Urška Kuharič 12. na strelskem SP

Slovenski strelec Robi Markoja je zasedel enajsto mesto na letošnjem svetovnem prvenstvu v Kairu. V disciplini velikokalibrska puška trojni položaj 300 metrov je zadel 586 krogov, od tega 198 v ležečem, 197 v klečečem in 191 v stoječem položaju.

Na ženski tekmi v tej neolimpijski strelski discipline je njegova reprezentančna kolegica Urška Kuharič osvojila 12. mesto. Strelka iz Prlekije je skupno zadela 579 krogov, od tega 198 leže, 195 kleče in 186 stoje.

V moški konkurenci je slavil Poljak Tomasz Bartnik s 594 krogi, v ženski pa Norvežanka Katrine Lund s 588 krogi.

V nedeljo bo na sporedu ženska kvalifikacijska tekma v discipline velikokalibrska puška 300 metrov ter moška eliminacijska za ponedeljkovo kvalifikacijsko preizkušnjo. Poleg Kuharič in Markoje bo slovenske barve zastopal tudi legendarni slovenski strelec Rajmond Debevec.

Preberite še: