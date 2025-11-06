V prestolnici Egipta bo med 8. in 17. novembrom na sporedu strelsko svetovno prvenstvo v disciplinah na 10, 25, 50 in 300 metrov. Slovenske barve bo zastopalo šest tekmovalk in štirje tekmovalci, med njimi pa bo tudi sloviti slovenski strelec Rajmond Debevec, ki si je sredi minulega meseca v gorah zlomil dve kosti nad desnim zapestjem.

Najboljši slovenski strelec vseh časov se je sredi minulega meseca odpravil na vzpon na Malo Mojstrovko, po zdrsu na spustu proti Vršiču pa si je zlomil dve kosti nad zapestjem. Nosilec treh kolajn z olimpijskih iger kljub temu ni obupal, v sredo so mu zdravniki na Ptuju odstranili mavec na poškodovani desni roki, na današnji dopoldanski vadbi pa je se po več kot tritedenskem premoru vrnil na strelišče in v celoti opravil trening.

"Zmorem. V nedeljo potujem v Kairo," je po dopoldanskem treningu STA sporočil neuničljivi 62-letni Debevec, ki v tem letu nima sreče pred velikimi tekmovanji.

Pred julijskim in avgustovskim evropskim prvenstvom v malokalibrskem in velikokalibrskem orožju ter puški šibrenici v Chateaurouxu so mu le dober dober mesec pred tekmovanjem operativno odstranili ledvični kamen, kljub izpadu treningov pa je nato dvakrat osvojil 17. mesto v disciplinah malokalibrska puška leže 50 m in velikokalibrska puška leže 300 m. V obeh omenjenih disciplinah bo nastopil tudi v deželi faraonov.

Urška Kuharič Foto: Aleš Fevžer

Med devetimi slovenskimi tekmovalkami in tekmovalci bosta v Kairu najbolj zaposlena Urška Kuharič in Robi Markoja. Pred strelko iz Prlekije in strelcem iz Prekmurja so tekme v kar petih disciplinah. Kuharič bo nastopila v disciplinah zračna puška 10 m, MK puška leže in trojni položaj na 50 m ter VK puška leže in trojni položaj na 300 m, Markoja pa bo namesto v disciplini zračna puška nastopil v VK standardna puška 300 m.

Živa Dvoršak bo nastopila v obeh olimpijskih disciplinah - zračna puška 10 m in MK puška trojni položaj 50 m, Denis Bola Ujčič in Eva Vodopivec v disciplinah pištola 25 m, obetavna Manja Slak pa v disciplini zračna pištola 10 m.

V moški konkurenci bosta poleg Markoje nastopila še dva mlada in neizkušena strelca, pred Luko Lukićem in Maksimiljanom Žarićem je tekma v disciplini zračna puška 10 m, v tej olimpijski disciplini bo nastopila tudi Urška Hrašovec.

"Ekipa je marljivo vadila v pripravljalnem obdobju. Verjamem, da bo ponovila izide s treningov, v tej izjemno izostreni konkurenci pa je težko napovedati uvrstitve. Slak, Lukić in Žarić bodo na svetovnem prvenstvu sploh prvič nastopili v članski konkurenci. Postopoma pomlajujemo ekipo, na letošnjem svetovnem prvenstvu pa so del nje še vedno nekateri starejši in prekaljeni tekmovalci oziroma tekmovalke," je iz Kaira sporočila selektorica Andreja Vlah.

Svetovno prvenstvo se bo pričelo v soboto s tekmo v disciplini zračna puška 10 metrov. Slovenske barve bodo zastopali Kuharič, Dvoršak, Hrašovec, Žarić in Lukić.