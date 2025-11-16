Urška Kuharič osma na svoji zadnji preizkušnji na SP

Slovenska strelka Urška Kuharič je na svoji zadnji tekmi na letošnjem svetovnem prvenstvu v Kairu osvojila osmo mesto v disciplini velikokalibrska puška leže 300 metrov, potem ko je zadela 594 krogov. Tridesetletna Ormožanka je na letošnjem SP nastopila v petih disciplinah.

V disciplini malokalibrska puška leže 50 metrov je zasedla deseto, v disciplini velikokalibrska puška trojni položaj 300 metrov 12., v disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov 46., v zračni puški 10 metrov pa 72. mesto.

V največjem egiptovskem mestu je bila predzadnji dan tekmovanja na sporedu tudi moška eliminacijska tekma v disciplini velikokalibrska puška leže 300 metrov. Na ponedeljkovo kvalifikacijsko tekmo se je s 596 krogi, kar je bil skupno šesti najboljši dosežek, uvrstil le Robi Markoja, medtem ko 581 zadetih krogov rekonvalescenta Rajmonda Debevca ni zadostovalo za uvrstitev med najboljših 32 tekmovalcev.

V ponedeljek 52-letnega Prekmurca čaka dvojni program, poleg kvalifikacijske tekme v disciplini velikokalibrska puška leže 300 metrov ga čaka še preizkušnja v disciplini standardna puška 300 metrov.

