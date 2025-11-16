Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
16. 11. 2025,
15.25

Osveženo pred

1 ura, 1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Robi Markoja Rajmond Debevec Urška Kuharič Kairo Strelstvo

Nedelja, 16. 11. 2025, 15.25

1 ura, 1 minuta

Strelstvo, SP v Kairu

Urška Kuharič osma na svoji zadnji preizkušnji na SP

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Urška Kuharič | Urška Kuharič je na svoji zadnji tekmi na letošnjem svetovnem prvenstvu v Kairu osvojila osmo mesto. | Foto Aleš Fevžer

Urška Kuharič je na svoji zadnji tekmi na letošnjem svetovnem prvenstvu v Kairu osvojila osmo mesto.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska strelka Urška Kuharič je na svoji zadnji tekmi na letošnjem svetovnem prvenstvu v Kairu osvojila osmo mesto v disciplini velikokalibrska puška leže 300 metrov, potem ko je zadela 594 krogov. Tridesetletna Ormožanka je na letošnjem SP nastopila v petih disciplinah.

V disciplini malokalibrska puška leže 50 metrov je zasedla deseto, v disciplini velikokalibrska puška trojni položaj 300 metrov 12., v disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov 46., v zračni puški 10 metrov pa 72. mesto.

V največjem egiptovskem mestu je bila predzadnji dan tekmovanja na sporedu tudi moška eliminacijska tekma v disciplini velikokalibrska puška leže 300 metrov. Na ponedeljkovo kvalifikacijsko tekmo se je s 596 krogi, kar je bil skupno šesti najboljši dosežek, uvrstil le Robi Markoja, medtem ko 581 zadetih krogov rekonvalescenta Rajmonda Debevca ni zadostovalo za uvrstitev med najboljših 32 tekmovalcev.

V ponedeljek 52-letnega Prekmurca čaka dvojni program, poleg kvalifikacijske tekme v disciplini velikokalibrska puška leže 300 metrov ga čaka še preizkušnja v disciplini standardna puška 300 metrov.

Preberite še:

Urška Kuharič
Sportal Urška Kuharič deseta na strelskem SP v Kairu
Urška Kuharič
Sportal Urška Kuharič in Živa Dvoršak v drugi polovici na SP
Robert Markoja
Sportal Robert Markoja 45. v kraljevski strelski disciplini
Manja Slak
Sportal Mlada slovenska strelka prebila led na članskem svetovnem prvenstvu
Robi Markoja Rajmond Debevec Urška Kuharič Kairo Strelstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.