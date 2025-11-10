Mlada slovenska strelka prebila led na članskem svetovnem prvenstvu

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Manja Slak | Manja Slak prvič nastopa na članskem prvenstvu. | Foto Nebojša Tejić/STA

Manja Slak prvič nastopa na članskem prvenstvu.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Slovenska strelka Manja Slak je na svetovnem prvenstvu v Kairu zasedla 75. mesto v disciplini zračna pištola 10 metrov, potem ko je zadela 563 krogov. Komaj 19-letna strelka je na SP prvič nastopila v članski konkurenci.

Maksimilijan Žarić
Sportal Slovenski up po prvih treh serijah drugi, na koncu 40.

Poleg Manje Slak, mlade Gorenjke iz vasi Volaka ob vznožju Blegoša, sicer nosilke zlate kolajne z lanskega mladinskega SP v Limi in srebrne z evropskega prvenstva v Györu, je danes na veliko sceno stopil tudi izkušeni Robi Markoja ter se v disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov iz eliminacij prebil na torkovo kvalifikacijsko tekmo.

Dvainpetdesetletni Prekmurec je v najbolj raznovrstni strelski disciplini skupno zadel 579 krogov, od tega 185 v klečečem, 199 v ležečem in 195 v stoječem položaju.

V torek bodo na sporedu tudi ženske eliminacije z malokalibrsko puško v trojnem položaju 50 metrov, slovenske barve bosta zastopali Živa Dvoršak in Urška Kuharič.

Za najboljši slovenski izid na letošnjem SP v disciplinah na 10, 25, 50 in 300 metrov v Egiptu doslej je poskrbel komaj 17-letni Maksimilijan Žarić, ki je na sobotni članski tekmi v disciplini zračna puška 10 metrov zasedel 40. mesto.

Najboljši slovenski strelec vseh časov Rajmond Debevec bo v deželi faraonov prvič nastopil v petek, ko bo na sporedu tekma v disciplini malokalibrska puška leže 50 metrov. V nedeljo ga nato čaka še eliminacijska tekma v disciplini velikokalibrska puška leže 300 metrov.

Rajmond Debevec
Sportal Rajmond Debevec ni obupal
