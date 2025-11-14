Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
STA

Petek,
14. 11. 2025,
11.54

Robert Markoja Rajmond Debevec Urška Kuharič Strelstvo

Strelstvo, SP v Kairu

Urška Kuharič deseta na strelskem SP v Kairu

Urška Kuharič je na svetovnem prvenstvu v Kairu osvojila deseto mesto v disciplini malokalibrska puška leže 50 metrov.

Foto: Aleš Fevžer

Urška Kuharič je na svetovnem prvenstvu v Kairu osvojila deseto mesto v disciplini malokalibrska puška leže 50 metrov.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska strelka Urška Kuharič je na svetovnem prvenstvu v Kairu osvojila deseto mesto v disciplini malokalibrska puška leže 50 metrov. Tridesetletna tekmovalka iz Prlekije je zadela 622,7 kroga in dosegla doslej najboljši slovenski izid na letošnjem tekmovanju v Egiptu.

Na moški tekmi v tej disciplini sta slovenske barve zastopala 52-letni Robert Markoja in deset let starejši Rajmond Debevec. Markoja je v šestih serijah po deset strelov zadela 622,2 kroga, kar mu je prineslo 28. mesto, medtem ko je rekonvalescent Debevec v pomanjkanju treningov - pred dobrim tednom dni so mu sneli mavec na desni roki po zlomu dveh kosti nad zapestjem - današnjo preizkušnjo s 615,8 kroga končal na 55. mestu.

Na ženski tekmi je zlato kolajno osvojila Južnokorejka Oh Sehee (626,5), na moški pa Avstrijec Alexander Schmirl (629,1).

V deželi faraonov se je končala tudi dvodnevna ženska tekma v disciplini pištola 25 metrov. Od dveh slovenskih predstavnic je Denis Bola Ujčič s 570 krogi zasedla 62., Eva Vodopivec pa s 558 krogi 80. mesto. Bola Ujčič je v natančnem delu tekmovanja v četrtek zadela 278, v današnjem hitrostrelnem pa 292 krogov. Vodopivec je v obeh programih zadela po 279 krogov.

V soboto bosta na sporedu ženska tekma v disciplini velikokalibrska puška leže 300 metrov ter moška v disciplini velikokalibrska puška trojni položaj 300 metrov. Slovenske barve bosta zastopala Kuharič in Markoja.

Urška Kuharič
Urška Kuharič in Živa Dvoršak v drugi polovici na SP
Robert Markoja
Robert Markoja 45. v kraljevski strelski disciplini
Manja Slak
Mlada slovenska strelka prebila led na članskem svetovnem prvenstvu
Robert Markoja Rajmond Debevec Urška Kuharič Strelstvo
