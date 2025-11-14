Urška Kuharič deseta na strelskem SP v Kairu

Slovenska strelka Urška Kuharič je na svetovnem prvenstvu v Kairu osvojila deseto mesto v disciplini malokalibrska puška leže 50 metrov. Tridesetletna tekmovalka iz Prlekije je zadela 622,7 kroga in dosegla doslej najboljši slovenski izid na letošnjem tekmovanju v Egiptu.

Na moški tekmi v tej disciplini sta slovenske barve zastopala 52-letni Robert Markoja in deset let starejši Rajmond Debevec. Markoja je v šestih serijah po deset strelov zadela 622,2 kroga, kar mu je prineslo 28. mesto, medtem ko je rekonvalescent Debevec v pomanjkanju treningov - pred dobrim tednom dni so mu sneli mavec na desni roki po zlomu dveh kosti nad zapestjem - današnjo preizkušnjo s 615,8 kroga končal na 55. mestu.

Na ženski tekmi je zlato kolajno osvojila Južnokorejka Oh Sehee (626,5), na moški pa Avstrijec Alexander Schmirl (629,1).

V deželi faraonov se je končala tudi dvodnevna ženska tekma v disciplini pištola 25 metrov. Od dveh slovenskih predstavnic je Denis Bola Ujčič s 570 krogi zasedla 62., Eva Vodopivec pa s 558 krogi 80. mesto. Bola Ujčič je v natančnem delu tekmovanja v četrtek zadela 278, v današnjem hitrostrelnem pa 292 krogov. Vodopivec je v obeh programih zadela po 279 krogov.

V soboto bosta na sporedu ženska tekma v disciplini velikokalibrska puška leže 300 metrov ter moška v disciplini velikokalibrska puška trojni položaj 300 metrov. Slovenske barve bosta zastopala Kuharič in Markoja.

