Robert Markoja 45. v kraljevski strelski disciplini

Slovenski strelec Robert Markoja je na svetovnem prvenstvu v Kairu s 584 krogi osvojil 45. mesto v disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov. V kvalifikacijskem delu kraljevske strelske discipline je blestel Indijec Aishwary Pratap Singh Tomar, ki je s 597 krogi izenačil svetovni rekord.

Prekmurec je v današnjih kvalifikacijah za pet krogov izboljšal svoj dosežek iz ponedeljkovega eliminacijskega dela. Na glavni tekmi je 52-letni Markoja skupno zadel 584 krogov, od tega 194 v klečečem, 199 v ležečem in 191 v stoječem položaju.

Danes bosta na strelsko črto stopili še Živa Dvoršak in Urška Kuharič, pred njima je eliminacijska preizkušnja za sredino glavno tekmo v disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov.