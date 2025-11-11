Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
11. 11. 2025,
11.22

Osveženo pred

56 minut

Strelstvo, SP v Kairu

Robert Markoja 45. v kraljevski strelski disciplini

Avtor:
STA

Robert Markoja | Robert Markoja. | Foto Katja Kodba/STA

Robert Markoja.

Foto: Katja Kodba/STA

Slovenski strelec Robert Markoja je na svetovnem prvenstvu v Kairu s 584 krogi osvojil 45. mesto v disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov. V kvalifikacijskem delu kraljevske strelske discipline je blestel Indijec Aishwary Pratap Singh Tomar, ki je s 597 krogi izenačil svetovni rekord.

Prekmurec je v današnjih kvalifikacijah za pet krogov izboljšal svoj dosežek iz ponedeljkovega eliminacijskega dela. Na glavni tekmi je 52-letni Markoja skupno zadel 584 krogov, od tega 194 v klečečem, 199 v ležečem in 191 v stoječem položaju.

Danes bosta na strelsko črto stopili še Živa Dvoršak in Urška Kuharič, pred njima je eliminacijska preizkušnja za sredino glavno tekmo v disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov.

