STA

Sobota,
8. 11. 2025,
15.52

Maksimilijan Žarić

Sobota, 8. 11. 2025, 15.52

1 ura, 1 minuta

Strelsko svetovno prvenstvo, Egipt

Maksimilijan Žarić po prvih treh serijah drugi, na koncu 40.

STA

Maksimilijan Žarić | Maksimilijan Žarić je zasedel 40. mesto. | Foto OKS

Maksimilijan Žarić je zasedel 40. mesto.

Foto: OKS

V prestolnici Egipta se je začelo strelsko svetovno prvenstvo v disciplinah na 10, 25, 50 in 300 metrov. Za najboljši slovenski izid je prvi dan tekmovanja poskrbel komaj 17-letni Maksimilijan Žarić, ki je v disciplini zračna puška 10 metrov zasedel 40. mesto, potem ko je zadel 628,8 kroga.

Obetavni strelec iz Ljubljane je bil po uvodnih treh serijah na visokem drugem mestu. Po 106,3, 106,1 in 104,5 kroga je bil pred njim le Rus Ilija Marsov, ki na letošnjem svetovnem prvenstvu nastopa pod nevtralno zastavo. Veliki up slovenskega strelstva je v nadaljevanju popustil, nanizal je serije 103,2, 104,1 in 104,6 kroga, kar mu je v konkurenci 109 strelcev navrglo 40. mesto.

Njegov reprezentančni kolega Luka Lukić je s 619,9 kroga današnjo preizkušnjo končal na 100. mestu.

Slovenske strelke se na tekmi v disciplini zračna puška 10 metrov niso posebej izkazale. V konkurenci 120 tekmovalk je Urška Hrašovec (625,7) zasedla 72., Urška Kuharič (621,2) 102., Živa Dvoršak (619,4) pa 106. mesto.

V ekipni konkurenci so slovenske strelke s 1866,3 kroga zasedle 29. mesto, zlato pa so osvojile Kitajke (1901,7 kroga).

Slovenska reprezentanca bo v nedeljo počivala, v ponedeljek pa bodo na veliko sceno stopili Manja Slak v disciplini zračna pištola 10 metrov ter Rajmond Debevec in Robi Markoja v disciplini malokalibrska puška leže 50 metrov.

