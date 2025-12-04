Četrtek, 4. 12. 2025, 19.24
Liga NHL, 4. december
Kopitarjeve Kralje čaka dvojni spored proti Chicagu
Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings se bodo na naslednjih dveh tekmah lige NHL na domačem ledu spopadli s Chicago Blackhawks. Obe tekmi bosta v dvorani Crypto.com, prva v petek zjutraj po slovenskem času (4.00), druga pa že v nedeljo zjutraj (3.00). Kralji so po 26 odigranih tekmah sezone pri 12 zmagah in 14 porazih, z 31 osvojenimi točkami pa zasedajo šesto mesto na lestvici zahodne konference.
LA Kings se bodo torej zdaj dvakrat zapored na domačem ledu spopadli s Chicagom, to pa bosta že druga in tretja tekma teh moštev v tej sezoni. V Chicagu so se namreč pomerili že 25. oktobra, takrat pa so s 3:1 zmagali Kralji. Ti so v zadnjih petih tekmah trikrat izgubili in dvakrat zmagali.