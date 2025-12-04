Kopitarjeve Kralje čaka dvojni spored proti Chicagu

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings se bodo na naslednjih dveh tekmah lige NHL na domačem ledu spopadli s Chicago Blackhawks. Obe tekmi bosta v dvorani Crypto.com, prva v petek zjutraj po slovenskem času (4.00), druga pa že v nedeljo zjutraj (3.00). Kralji so po 26 odigranih tekmah sezone pri 12 zmagah in 14 porazih, z 31 osvojenimi točkami pa zasedajo šesto mesto na lestvici zahodne konference.