Avtor:
S. K.

Četrtek,
4. 12. 2025,
19.24

Liga NHL, 4. december

Kopitarjeve Kralje čaka dvojni spored proti Chicagu

Anže Kopitar | Foto Reuters

Foto: Reuters

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings se bodo na naslednjih dveh tekmah lige NHL na domačem ledu spopadli s Chicago Blackhawks. Obe tekmi bosta v dvorani Crypto.com, prva v petek zjutraj po slovenskem času (4.00), druga pa že v nedeljo zjutraj (3.00). Kralji so po 26 odigranih tekmah sezone pri 12 zmagah in 14 porazih, z 31 osvojenimi točkami pa zasedajo šesto mesto na lestvici zahodne konference.

Sportal Ovečkin ponoči dvakrat zadel in rekord dvignil na 911 #video

LA Kings se bodo torej zdaj dvakrat zapored na domačem ledu spopadli s Chicagom, to pa bosta že druga in tretja tekma teh moštev v tej sezoni. V Chicagu so se namreč pomerili že 25. oktobra, takrat pa so s 3:1 zmagali Kralji. Ti so v zadnjih petih tekmah trikrat izgubili in dvakrat zmagali.

Liga NHL, 4. december

Lestvice

