Prvi šolski dan za avtomobiliste: kaj je treba paziti, kaj pripravlja policija?

Prvi šolski dan za voznike spet poveča potrebo po dodatni pozornosti ter strpni vožnji v mestih in predvsem bližini šol. Danes je v šolske klopi sedlo 190 tisoč osnovnošolcev, med njimi več kot 19 tisoč prvošolcev.

Foto: WRC Croatia "Policija bo ob začetku pouka umirjala promet na izpostavljenih mestih in izvajala poostrene nadzore v okolici šol. Preverjala bo hitrost vožnje, uporabo varnostnih pasov in otroških sedežev, tehnično brezhibnost šolskih avtobusov in drugih vozil za prevoz otrok, pa tudi opremljenost koles, e-skirojev in mopedov ter uporabo čelad in odsevnih teles. Posebna pozornost bo namenjena prvemu tednu pouka, ko so otroci po koncu počitnic še bolj razigrani in manj previdni," začetek šolskega leta napovedujejo pri agenciji za varnost v prometu (AVP).

Število smrtnih žrtev med otroki je v desetih letih upadlo za tretjino

V Evropski uniji se je med letoma 2013 in 2023 število smrtnih žrtev med otroki zmanjšalo za skoraj tretjino, s 597 na 430. Kljub napredku je v letu 2023 na cestah še vedno umrlo 430 otrok, največ kot potniki v avtomobilih (45 odstotkov) in kot pešci (31 odstotkov). Prometne nesreče s smrtnim izidom se največkrat zgodijo v popoldanskem času, predvsem na mestnih cestah.

Evropski strokovnjaki opozarjajo, da odgovornost za varnost otrok nosijo odrasli in celoten prometni sistem. Ključni ukrepi za izboljšanje prometne varnosti so uvajanje območij z omejitvijo 30 kilometrov na uro v okolici šol in vrtcev, umirjanje prometa, dosledna uporaba zaščitne opreme, izvajanje prometne vzgoje na vseh ravneh šolanja ter dosledno spoštovanje prometnih predpisov in strožje kazni za kršitve, ki ogrožajo otroke.

