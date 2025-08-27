Avgustovska raziskava Valicona za Siol kaže, da ostajata SDS in Gibanje Svoboda v ospredju političnega dogajanja. Podpora obeh največjih strank se bistveno ne spreminja, razlika med njima pa ostaja majhna. Samo Uhan ob tem poudarja, da razmerja v času počitnic niso doživela večjih premikov, kar potrjuje stabilno podporo koaliciji. V vročo politično jesen tako vstopata SDS in Gibanje Svoboda kot glavna tekmeca v dvoboju za podporo volivcev.

Pri prvi izbiri bi SDS danes prejela 21,9 odstotka, Gibanje Svoboda 18,4 odstotka. Socialni demokrati ostajajo tretji s 7,8 odstotka, sledijo Demokrati s 6,8 odstotka in Resni.ca s 5,1 odstotka. Levica je pri 4,7 odstotka, NSi pri 4,3 odstotka, Vesna pri 3,6 odstotka in Pirati pri 3,3 odstotka. Med manjšimi je opaziti nekoliko višje vrednosti pri SNS, Zelenih in SLS, pri Resni.ca pa tokrat nižje.

Uhan: Stabilnost koalicije je pričakovana

Redni profesor na ljubljanski Fakulteti za družbene vede Samo Uhan ob tem dodaja: "Razlika med prvo opozicijsko stranko in Gibanjem Svoboda je še vedno razmeroma majhna oziroma stabilna." Pri tem je poudaril, da tudi preostali dve koalicijski stranki ohranjata svojo podporo, zato koalicija v predvolilnem letu ohranja razmerja, ki so se že uveljavila.

"Zanimivejše bo spremljati stranke, pri katerih profila volivcev še ne poznamo natančno – predvsem Resni.ca in tiste, ki so v nastajanju. Tu bo v prihodnje treba iskati odgovor na vprašanje, kako se bodo razmerja oblikovala," ocenjuje Uhan. Po njegovem mnenju na desni sredini ostaja več neznank, ki lahko vplivajo na razmerja med strankami.

Kako se kaže podpora med opredeljenimi volivci

Če upoštevamo samo opredeljene udeležence volitev, SDS dosega 27,7 odstotka, Gibanje Svoboda 21,9 odstotka. SD ostaja okrog desetih odstotkov (9,8), sledijo Demokrati s 7,7 odstotka, NSi s 5,7, Levica z 5,6, Vesna s 4,1, Resni.ca s 3,7, Pirati s 3,4, SNS z 2,1, SLS z 2 in Zeleni z 1,9 odstotka. Za druge stranke bi se odločilo 3,1 odstotka.

Kaj prinašajo napovedi volilne udeležbe

Volilna udeležba ostaja visoka in se v zadnjih mesecih celo krepi. Če bi bile volitve danes, bi jih po avgustovski raziskavi zagotovo obiskalo 50,2 odstotka vprašanih, še 26,9 odstotka pa bi se jih verjetno udeležilo. Skupaj to pomeni več kot 77 odstotkov vprašanih. V primerjavi z julijem, ko je bila napovedana udeležba 76,3 odstotka, in junijem, ko je znašala 75,7 odstotka, se udeležba postopno zvišuje.

Kje stojijo politiki na lestvici ocen

Pri ocenah politikov na vrhu ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar (3,0). Med predstavniki koalicije je najvišje ocenjen minister Matjaž Han (2,7), stabilen ostaja tudi predsednik vlade Robert Golob (2,4). Janez Janša je s 2,6 na sredini razpredelnice, ocene drugih politikov pa večjih sprememb ne prinašajo.