Na Poljskem sestrelili ruske drone: prebivalce pozivajo, naj ostanejo doma

Poljska vojska je zgodaj zjutraj sporočila, da je sestrelila več ruskih brezpilotnih letalnikov, ki so med napadom na sosednjo Ukrajino vstopili v poljski zračni prostor. "Orožje je bilo uporabljeno, službe pa aktivno iščejo sestreljene objekte," je sporočilo poljsko operativno poveljstvo in napad označilo za "dejanje agresije, ki je ustvarilo resnično grožnjo za varnost naših državljanov". Dodali so, da poteka vojaška operacija, v kateri sodelujejo tako letala Poljske kot zveze Nato, prebivalce pa pozvali, naj ostanejo doma. Zaprli so tudi štiri poljska letališča.

Da poteka operacija, "povezana z večkratnimi kršitvami poljskega zračnega prostora", je na družbenem omrežju X potrdil tudi poljski premier Donald Tusk, ki je že na prizorišču dogajanja. Zapisal je, da je v stalnem stiku z ministrstvom za obrambo in da je prejel neposredno sporočilo operativnega poveljnika. Dodal je še, da je o dogajanju in ukrepih, ki so jih sprejeli, obvestil generalnega sekretarja zveze Nato in je z njim v stalnem stiku.

Poinformowałem Sekretarza Generalnego NATO o aktualnej sytuacji i działaniach, jakie podjęliśmy wobec obiektów, które naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. Jesteśmy w stałym kontakcie. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025

Operativno poveljstvo poljske vojske je naštelo tri regije, ki so trenutno najbolj ranljive: Podlaško vojvodstvo, Mazovijsko vojvodstvo in Lublinsko vojvodstvo. Vse se nahajajo v vzhodnem delu države in mejijo na Belorusijo in Ukrajino. Poljska prestolnica Varšava se nahaja v središču Mazovijskega vojvodstva.

Zaradi morebitne nevarnosti so zaprli tudi štiri letališča v državi, med drugim letališče Chopin v Varšavi, ki velja za najbolj prometno.

Guverner Lublinskega vojvodstva Krzysztof Komorski je sklical nujni sestanek s policijo.

Trwa sztab kryzysowy w siedzibie KWP Lublin. Prosimy o stosowanie się do komunikatów służb. @PolskaPolicja @PolicjaLubelska pic.twitter.com/MaPMz8jefO — Krzysztof Komorski (@komorski4lbn) September 10, 2025

Kot poroča BBC, je to prvič, da je država, ki je članica zveze Nato, neposredno napadla ruske objekte v svojem zračnem prostoru od začetka vojne v Ukrajini leta 2022.