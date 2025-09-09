Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

umor Vojna v Ukrajini smrt Rusija

Blizu meje s Poljsko in Litvo našli obglavljenega direktorja iz Rusije

Smrt direktorja proizvajalca mineralnih gnojil preiskuje ruska policija. Fotografija je simbolična.

Smrt direktorja proizvajalca mineralnih gnojil preiskuje ruska policija. Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

V ruski baltski enklavi Kaliningrad so pod enim od mostov našli mrtvega izvršilnega direktorja podjetja K-Potash Service, enega največjih proizvajalcev mineralnih gnojil v regiji. Okoliščine smrti direktorja, enega od mnogih v Rusiji, ki so iz neznanih razlogov umrli po začetku vojne v Ukrajini, so za zdaj nejasne. Njegovo truplo je bilo namreč brez glave, ki jo preiskovalci še iščejo.

Direktor brez glave, nanj privezana vlečna vrv

Truplo so preiskovalci identificirali zgolj kot Alekseja S., po navedbah ruskih in ukrajinskih medijev, kot sta RIA Novosti in RBC, ter kanalov na Telegramu, ki so blizu ruskim organom pregona, pa gre za Alekseja Sinicina, izvršilnega direktorja podjetja K-Potash Service. Našli so ga pod enim od mostov v bližini vasi Solnečnoje v Kaliningradu, ruski enklavi, ki leži med Poljsko in Litvo. 

Mrtev moški je bil po navedbah medijev brez glave, ki jo preiskovalci še iščejo, na njegovo truplo pa je bila privezana vlečna vrv.

Sedež podjetja K-Potash Service v Kaliningradu | Foto: Google Street View Sedež podjetja K-Potash Service v Kaliningradu Foto: Google Street View
Podjetje K-Potash Service, ki ga je vodil Sinicin, ima sedež v kraju Nivenskoje v Kaliningradu. Gre za enega od največjih regionalnih proizvajalcev mineralnih gnojil, kot so kalijeve in magnezijeve soli. Podjetje sta leta 2013 skupaj ustanovili nizozemska družba Vyrex in podjetje Openlane s Cipra, Sinicin pa je bil izvršilni direktor od leta 2022.

Na desetine skrivnostnih smrti vplivnih Rusov in Rusinj

Za zdaj nepojasnjena groteskna usoda Sinicina je še ena v seriji številnih skrivnostnih smrti v ruskem visokem menedžmentu od začetka vojne v Ukrajini. Od začetka leta 2022 so v pogosto grozljivih, brutalnih ali bizarnih okoliščinah med drugim umirali predvsem visoki predstavniki ruskih energetskih velikanov, pa tudi regionalni in lokalni politični veljaki ter akademiki in umetniki. Preverite seznam najodmevnejših

