Washington je prekinil sporazume, ki jih je Bidnova administracija sklenila z evropskimi državami za boj proti dezinformacijam iz Rusije, Kitajske in Irana. Ameriško zunanje ministrstvo je evropske prestolnice obvestilo, da razveljavlja memorandume, podpisane lani kot del širše strategije skupnega odziva na propagandne kampanje tujih držav. Ti dogovori so bili del Centra za globalno sodelovanje (Global Engagement Center), ki je pod Bidnom usmerjal prizadevanja proti zlonamernemu vplivu tujih držav in informacijskemu bojevanju. Kritiki Trumpove odločitve govorijo o enostranskem aktu razorožitve v boju proti dezinformacijam, piše Financial Times.

Gre za pobudo, ki je delovala prek Global Engagement Center (GEC, Center za globalno sodelovanje), ustanovljenega leta 2011 in kasneje razširjenega pod Bidnovo administracijo. Center je bil namenjen obravnavi propagandnih in dezinformacijskih kampanj ameriških nasprotnikov ter terorističnih skupin. V času Bidna so bili v okviru GEC podpisani memorandumi s približno 22 državami iz Evrope in Afrike, z namenom okrepitve skupnega boja proti dezinformacijam.

Global Engagement Center, ki je usklajeval mednarodni boj proti dezinformacijam, je pod Trumpovo administracijo dokončno prenehal delovati. James Rubin opozarja, da to odpira prostor za vpliv Rusije in Kitajske. Foto: Reuters

Trumpov rez

Trumpova administracija je sodelovanje označila za neučinkovito in ideološko pristransko ter sporazume razveljavila. Že pred tem so republikanci v kongresu blokirali financiranje GEC, zato je center decembra 2024 prenehal delovati. Njegove naloge so bile za kratek čas prenesene v novo pisarno na State Departmentu, ki pa jo je Trumpova administracija aprila 2025 prav tako ukinila.

Rubin: Enostranska akt razorožitve

Kritiki opozarjajo, da bo odločitev oslabila kolektivni boj proti dezinformacijam. Nekdanji vodja GEC James Rubin je za Financial Times odločitev označil kot 'enostranski akt razorožitve' v soočanju z informacijskimi operacijami avtoritarnih držav. "Informacijsko vojskovanje je realnost našega časa, umetna inteligenca pa bo tveganja samo še povečala," je dodal.

Trumpova administracija odločitev utemeljuje z nasprotnimi razlogi. Darren Beattie, namestnik državnega podsekretarja za javno diplomacijo na zunanjem ministrstvu, je dejal, da je bil ponosen, ker so ukinili celoten center. Po njegovih besedah je bil GEC po njegovem mnenju orodje cenzure, ki se ni ujemalo s stališčem Trumpove administracije o svobodi govora, poleg tega pa naj bi bil, kot je dodal, 'žalostno neučinkovit'. Rubin je takšne očitke zavrnil in poudaril, da center nikoli ni izvajal cenzure.

Ruski medij kot orožje propagande

Financial Times spominja, da je GEC septembra lani javno obtožil ruski državni medij RT, da deluje v imenu ruskih obveščevalnih služb in da je poskušal manipulirati predsedniške volitve v Moldaviji. ZDA so RT in druge ruske državne medije zaradi njihove vloge v širjenju dezinformacij že sankcionirale, po ruski invaziji na Ukrajino leta 2022 pa so bili prepovedani tudi v državah EU in v Združenem kraljestvu.