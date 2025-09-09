Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Mateja Trunk Hrvatin

Torek,
9. 9. 2025,
14.55

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Rusija Evropa dezinformacije Joe Biden Donald Trump

Torek, 9. 9. 2025, 14.55

0 minut

Trump prekinil Bidenove sporazume za boj proti dezinformacijam

Avtor:
Mateja Trunk Hrvatin

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Donald Trump | Washington je prekinil sporazume z evropskimi državami, sklenjene v času Bidnove administracije, za boj proti dezinformacijam iz Rusije, Kitajske in Irana. Kritiki Trumpovo odločitev označujejo za enostranski akt razorožitve. | Foto Guliverimage

Washington je prekinil sporazume z evropskimi državami, sklenjene v času Bidnove administracije, za boj proti dezinformacijam iz Rusije, Kitajske in Irana. Kritiki Trumpovo odločitev označujejo za enostranski akt razorožitve.

Foto: Guliverimage

Washington je prekinil sporazume, ki jih je Bidnova administracija sklenila z evropskimi državami za boj proti dezinformacijam iz Rusije, Kitajske in Irana. Ameriško zunanje ministrstvo je evropske prestolnice obvestilo, da razveljavlja memorandume, podpisane lani kot del širše strategije skupnega odziva na propagandne kampanje tujih držav. Ti dogovori so bili del Centra za globalno sodelovanje (Global Engagement Center), ki je pod Bidnom usmerjal prizadevanja proti zlonamernemu vplivu tujih držav in informacijskemu bojevanju. Kritiki Trumpove odločitve govorijo o enostranskem aktu razorožitve v boju proti dezinformacijam, piše Financial Times.

Gre za pobudo, ki je delovala prek Global Engagement Center (GEC, Center za globalno sodelovanje), ustanovljenega leta 2011 in kasneje razširjenega pod Bidnovo administracijo. Center je bil namenjen obravnavi propagandnih in dezinformacijskih kampanj ameriških nasprotnikov ter terorističnih skupin. V času Bidna so bili v okviru GEC podpisani memorandumi s približno 22 državami iz Evrope in Afrike, z namenom okrepitve skupnega boja proti dezinformacijam.

Global Engagement Center, ki je usklajeval mednarodni boj proti dezinformacijam, je pod Trumpovo administracijo dokončno prenehal delovati. James Rubin opozarja, da to odpira prostor za vpliv Rusije in Kitajske. | Foto: Reuters Global Engagement Center, ki je usklajeval mednarodni boj proti dezinformacijam, je pod Trumpovo administracijo dokončno prenehal delovati. James Rubin opozarja, da to odpira prostor za vpliv Rusije in Kitajske. Foto: Reuters

Trumpov rez

Trumpova administracija je sodelovanje označila za neučinkovito in ideološko pristransko ter sporazume razveljavila. Že pred tem so republikanci v kongresu blokirali financiranje GEC, zato je center decembra 2024 prenehal delovati. Njegove naloge so bile za kratek čas prenesene v novo pisarno na State Departmentu, ki pa jo je Trumpova administracija aprila 2025 prav tako ukinila.

čestitka
Novice Demokrati objavili Trumpovo čestitko Epsteinu

Rubin: Enostranska akt razorožitve

Kritiki opozarjajo, da bo odločitev oslabila kolektivni boj proti dezinformacijam. Nekdanji vodja GEC James Rubin je za Financial Times odločitev označil kot 'enostranski akt razorožitve' v soočanju z informacijskimi operacijami avtoritarnih držav. "Informacijsko vojskovanje je realnost našega časa, umetna inteligenca pa bo tveganja samo še povečala," je dodal.

Trumpova administracija odločitev utemeljuje z nasprotnimi razlogi. Darren Beattie, namestnik državnega podsekretarja za javno diplomacijo na zunanjem ministrstvu, je dejal, da je bil ponosen, ker so ukinili celoten center. Po njegovih besedah je bil GEC po njegovem mnenju orodje cenzure, ki se ni ujemalo s stališčem Trumpove administracije o svobodi govora, poleg tega pa naj bi bil, kot je dodal, 'žalostno neučinkovit'. Rubin je takšne očitke zavrnil in poudaril, da center nikoli ni izvajal cenzure.

Donald Trump, US Open
Novice Bela hiša: Predsednik je vzel bonbonček

Ruski medij kot orožje propagande

Financial Times spominja, da je GEC septembra lani javno obtožil ruski državni medij RT, da deluje v imenu ruskih obveščevalnih služb in da je poskušal manipulirati predsedniške volitve v Moldaviji. ZDA so RT in druge ruske državne medije zaradi njihove vloge v širjenju dezinformacij že sankcionirale, po ruski invaziji na Ukrajino leta 2022 pa so bili prepovedani tudi v državah EU in v Združenem kraljestvu.

Rusija Evropa dezinformacije Joe Biden Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.