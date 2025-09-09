Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Torek,
9. 9. 2025,
8.56

Osveženo pred

54 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,31

Natisni članek

Natisni članek
zdravje tablete ZDA Donald Trump US Open

Torek, 9. 9. 2025, 8.56

54 minut

Bela hiša: Predsednik je vzel bonbonček

Avtor:
St. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,31
Donald Trump, US Open | Trumpova prisotnost na odmevnem športnem dogodku je zaradi varnostnih protokolov povzročila zamik začetka tekme med Jannikom Sinnerjem in Carlosom Alcarazom. | Foto Reuters

Trumpova prisotnost na odmevnem športnem dogodku je zaradi varnostnih protokolov povzročila zamik začetka tekme med Jannikom Sinnerjem in Carlosom Alcarazom.

Foto: Reuters

Svetovni splet so preplavili posnetki ameriškega predsednika Donalda Trumpa med udeležbo na Odprtem prvenstvu ZDA v tenisu, ko si je med zobe vtaknil skrivnostno modro pastilo. Iz Bele hiše so sporočili, da je šlo za mentolov bonbon, piše Dailymail.

Fotografija, na kateri je Trump na nedeljski teniški tekmi s skrivnostno modro tableto med zobmi, je postala viralna. 

Medtem ko je sedel na tribunah, so 79-letnega predsednika fotografirali, kako grizlja modri predmet.

Posnetek sprožil številna ugibanja

Kot se rado zgodi, so ugibanja uporabnikov X kmalu prerasla v divje teorije zarote o Trumpovem zdravju, medtem ko so drugi poudarjali, da bi bil predmet lahko modri metini bonboni Altoid.

Vendar pa mnogi uporabniki na spletu še vedno verjamejo, da bi bila tabletka lahko zdravilo na recept ali povezana s Trumpovim splošnim zdravjem. "Kakšno tabletko je Trump vzel danes na Odprtem prvenstvu ZDA," je objavil eden od njih potem, ko je  fotografija zakrožila po spletu. "Zakaj mediji ignorirajo njegovo zdravstveno stanje?"

Nekateri Trumpovi kritiki so v šali ugibali, da bi tabletka lahko bila viagra ali moder žvečljiv bonbon. Drugi so poudarili, da bi predsednik lahko jemal modro kvadratno tableto Hygroton, ki se uporablja za zdravljenje visokega krvnega tlaka in edema.

"Glede na fotografijo in poročila modri predmet v Trumpovih ustih na Odprtem prvenstvu ZDA ni identificiran," je uporabniku pojasnil Muskov umetnointeligenčni klepetalni robot Grok, na vprašanje o skrivnostni tableti.

Vendar so Trumpovi podporniki hitro poudarili, da bi lahko bila majhna modra tabletka le metolov bonbon za lažje dihanje.
"Majhna, svetlo modra, pravokotna tableta, ki je na sliki med zobmi ali ustnicami Donalda Trumpa, se zelo ujema z videzom metinih bonbonov Altoids Smalls Sugar-Free Wintergreen."

Pomisleki glede zdravja

V zadnjih tednih so se v javnosti pojavili pomisleki in teorije glede Trumpovega zdravja, ki so jih sprožile predvsem modrice na Trumpovi roki. Prejšnji mesec je tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt potrdila, da je bila Trumpu diagnosticirana kronična venska insuficienca, ki je pogosta pri posameznikih, starejših od 70 let.

Leavitt je dejala, da so Trumpove modrice na roki posledica draženja kože zaradi njegovega pogostega rokovanja in uporabe aspirina.

Julija so bili Trumpovi med javnimi dogodki v Beli hiši opazni otekli gležnji. Trumpovo osebje jih je pripisalo diagnozi kronične venske insuficience.

Zaradi teh pomislekov Trump štiri dni ni gostil javnih dogodkov v Beli hiši, kar je liberalne kritike spodbudilo k ugibanjem, da je hudo bolan ali še kaj hujšega. V resnici je Trump nekaj dni z družino, stran od kamer, igral golf, še poroča Dailymail.

čestitka
Novice Demokrati objavili Trumpovo čestitko Epsteinu
Tom Hanks
Novice Trump napadel Toma Hanksa
Donald Trump
Novice Sporočili so veselo novico za Trumpa
Donald Trump
Novice Švicarji trdijo: To je v resnici Trumpov cilj
Donald Trump_thumb
Sportal Nezadovoljstvo: bo Donald Trump sploh še kdaj prišel? #video
Donald Trump
Novice Trump se je pojavil v javnosti
zdravje tablete ZDA Donald Trump US Open
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.