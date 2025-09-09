Bela hiša: Predsednik je vzel bonbonček

Svetovni splet so preplavili posnetki ameriškega predsednika Donalda Trumpa med udeležbo na Odprtem prvenstvu ZDA v tenisu, ko si je med zobe vtaknil skrivnostno modro pastilo. Iz Bele hiše so sporočili, da je šlo za mentolov bonbon, piše Dailymail.

Fotografija, na kateri je Trump na nedeljski teniški tekmi s skrivnostno modro tableto med zobmi, je postala viralna.

Medtem ko je sedel na tribunah, so 79-letnega predsednika fotografirali, kako grizlja modri predmet.

Posnetek sprožil številna ugibanja

Kot se rado zgodi, so ugibanja uporabnikov X kmalu prerasla v divje teorije zarote o Trumpovem zdravju, medtem ko so drugi poudarjali, da bi bil predmet lahko modri metini bonboni Altoid.

New talking point of Donald Trump popping pills at the US open have dropped.

It's very possible—and even likely—that the object in the photo is a mint rather than a prescription pill. The small, light blue, rectangular tablet visible between Donald Trump's teeth or lips in the… pic.twitter.com/z2lJTHRgmM — Lorrie Ann 🇺🇲🇺🇲🇺🇸 (@LorrieAnn25) September 8, 2025

Vendar pa mnogi uporabniki na spletu še vedno verjamejo, da bi bila tabletka lahko zdravilo na recept ali povezana s Trumpovim splošnim zdravjem. "Kakšno tabletko je Trump vzel danes na Odprtem prvenstvu ZDA," je objavil eden od njih potem, ko je fotografija zakrožila po spletu. "Zakaj mediji ignorirajo njegovo zdravstveno stanje?"

Here is an image of Donald Trump at the US Open yesterday, where he appears to have a small round blue pill in his mouth. I have verified the image and it is legitimate.



On a completely unrelated note, here is what a 10mg Adderall and a Viagra look like: pic.twitter.com/xx4KKi8njQ — Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) September 8, 2025

Nekateri Trumpovi kritiki so v šali ugibali, da bi tabletka lahko bila viagra ali moder žvečljiv bonbon. Drugi so poudarili, da bi predsednik lahko jemal modro kvadratno tableto Hygroton, ki se uporablja za zdravljenje visokega krvnega tlaka in edema.

"Glede na fotografijo in poročila modri predmet v Trumpovih ustih na Odprtem prvenstvu ZDA ni identificiran," je uporabniku pojasnil Muskov umetnointeligenčni klepetalni robot Grok, na vprašanje o skrivnostni tableti.

Vendar so Trumpovi podporniki hitro poudarili, da bi lahko bila majhna modra tabletka le metolov bonbon za lažje dihanje.

"Majhna, svetlo modra, pravokotna tableta, ki je na sliki med zobmi ali ustnicami Donalda Trumpa, se zelo ujema z videzom metinih bonbonov Altoids Smalls Sugar-Free Wintergreen."

Pomisleki glede zdravja

V zadnjih tednih so se v javnosti pojavili pomisleki in teorije glede Trumpovega zdravja, ki so jih sprožile predvsem modrice na Trumpovi roki. Prejšnji mesec je tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt potrdila, da je bila Trumpu diagnosticirana kronična venska insuficienca, ki je pogosta pri posameznikih, starejših od 70 let.

Leavitt je dejala, da so Trumpove modrice na roki posledica draženja kože zaradi njegovega pogostega rokovanja in uporabe aspirina.

Julija so bili Trumpovi med javnimi dogodki v Beli hiši opazni otekli gležnji. Trumpovo osebje jih je pripisalo diagnozi kronične venske insuficience.

Zaradi teh pomislekov Trump štiri dni ni gostil javnih dogodkov v Beli hiši, kar je liberalne kritike spodbudilo k ugibanjem, da je hudo bolan ali še kaj hujšega. V resnici je Trump nekaj dni z družino, stran od kamer, igral golf, še poroča Dailymail.