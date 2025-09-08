Najprej sta morala čakati pol ure dlje, ker so bili zaradi ameriškega predsednika Donalda Trumpa varnostni ukrepi veliko bolj zaostreni in trajalo je, da so sploh vsi gledalci prišli na osrednje igrišče OP ZDA. Vseeno sta pozneje Jannik Sinner in Carlos Alcaraz prikazala atomski tenis. Ljudje so ob njunih potezah ostajali odprtih ust, medtem ko so Donaldu Trumpu žvižgali.

Ameriški predsednik je znan po tem, da večkrat obišče športne prireditve. Tokrat se je odločil, da si v New Yorku ogleda teniški finale. Zaradi njegove prisotnosti so morali organizatorji, kar ni v navadi, finalni dvoboj prestaviti za pol ure. Zaradi strožjih varnostnih ukrepov na vhodih na osrednje igrišče je trajalo precej dlje, da je 23 tisoč gledalcev lahko zasedlo svoja mesta. Trumpa so kamere v prenosu pokazale le ob prihodu na tribune in na koncu, kjer pa je bilo videti, da ni bil najbolj zadovoljen.

Trump getting booed loudly at the U.S. Open. And it Couldn't have happened to a better man#USOpenFinal #USOpen2025 #usopen pic.twitter.com/mIkjp3LJng — Voice Of The Streets 🗽 (@DeskNyc28967) September 7, 2025

Ameriški predsednik je doživel hladno dobrodošlico. Med reklamami so ga pokazali na velikem zaslonu in takrat mu je množica glasno žvižgala. Vprašanje je, kdaj se bo spet pojavil na največjem teniškem turnirju v ZDA. Na drugi strani sta za pravo teniško poslastico poskrbela Carlos Alcaraz in Jannik Sinner. Če je kdo dvomil, da po upokojitvi Rafaela Nadala in Rogerja Federerja ne bo več takšnega teniškega rivalstva, ga zagotovo imamo. To je tako imenovani "Sincaraz". Ne samo, da sta postala velika rivala, ampak kažeta tenis, kot da sta z drugega planeta. To nedeljo je bil zasluženo boljši Alcaraz, ki je italijanskega kolega ugnal po štirih nizih 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

Foto: Guliverimage

Naštudiral ga je

Carlos Alcaraz je letos v Wimbledonu proti Janniku Sinnerju doživel boleč poraz, na OP ZDA pa je na igrišče prišel povsem drugačen. Delal je tisto, kar so mu naročili in kar so trenirali.

"Da, preučeval sem tisti dvoboj. Preučeval sem finale Wimbledona. Kot sem rekel, sem se pogovarjal s svojimi trenerji, pogledali smo finale Wimbledona. Pogovarjali smo se o tem, kaj bi lahko naredili bolje v tistem dvoboju, če bi se še kdaj srečala."

"Pogledali smo posnetek, vse smo zapisali oziroma si označili in trenirali. Samo želel sem delati prave stvari. Mislim, da je danes to zelo dobro delovalo. Naredil sem vse, kar so mi rekli, da moram narediti, in delovalo je. Delovalo je kar dobro," je na novinarski konferenci razlagal 22-letni Španec, ki ga krasi raznolika igra in kateremu se je obrestovalo preučevanje nasprotnika.

Svojo zmago je Carlos Alcaraz proslavil s šampanjcem.

poppin' bottles with Carlos Alcaraz! 🍾 pic.twitter.com/NlDyrK6CzK — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2025

Foto: Reuters

To je bil za igralca že tretji zaporedni finale na turnirjih za grand slam. Alcaraz je zmagal na Roland Garrosu po petih nizih, medtem ko se mu je Sinner maščeval v Wimbledonu.

A tudi na trdi podlagi, ki Sinnerju najbolj ustreza, v nedeljo proti Alcarazu ni našel pravih odgovorov. "Imel sem občutek, da je bil danes nekoliko boljši. Stvari, ki so mi dobro uspevale v Londonu, jih je on tokrat naredil še bolje," je po dvoboju razlagal Italijan, ki je s ponedeljkom izgubil prvo mesto na lestvici ATP.

"Imel sem občutek, da je vse delal malo bolje. Predvsem servis, z obeh strani, udarci so bili zelo čisti … Lahko mu samo čestitam, ker je bolje od mene obvladal dogajanje. Raven igre je dvignil takrat, ko je bilo to najbolj potrebno. Danes sem bil zelo predvidljiv. Na igrišču je počel veliko različnih stvari, spreminjal je ritem igre. To je pač njegov slog. Zdaj je odvisno od mene, ali bom želel kaj spremeniti ali ne. Vsekakor bomo poskusili."

