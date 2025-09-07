Težko bi si zamislili kaj boljšega

Na teniškem OP ZDA bo na sporedu še zadnje dejanje, potem ko se bosta v moškem finalu udarila Jannik Sinner in Carlos Alcaraz, prvi in drugi igralec sveta. Dvoboj se bo začel ob 20. uri po slovenskem času.

Tokrat ne bo šlo samo za zmago na prestižnem turnirju, ampak tudi za prvo mesto na lestvici ATP. Jannik Sinner je na vrhu svetovne lestvice že 65 tednov zapored, a ga bo v primeru poraza v New Yorku na prvem mestu zamenjal Španec Carlos Alcaraz, ki se želi na vrh vrniti prvič po septembru 2023.

Njuno rivalstvo je v zadnjih letih postala že prava poslastica. Prav v New Yorku se je leta 2022 začelo pisati novo poglavje, ko je Alcaraz v epskem četrtfinalu rešil zaključno žogo proti Sinnerju in nato osvojil svoj prvi naslov na OP ZDA. Letos si bosta v finalu turnirja za grand slam nasproti stala že tretjič zapored, potem ko sta se že igrala na OP Francije in Wimbledonu.

Skrivnosti med njima ni

Igralca se že zelo dobro poznata, saj sta med seboj odigrala 13 medsebojnih tekem, boljši izkupiček zmag ima Alcaraz, ki vodi v zmagah 9:5. Nazadnje sta igrala na turnirju v Cincinnatiju, ko je Sinner po le petih igrah dvoboj predal. Cel dvoboj pa sta igrala v Wimbledonu, ko je po štirih nizih slavil dve leti mlajši Italijan.

Carlos Alcaraz je v polfinalu brez težav odpravil Novaka Đokovića. Foto: Reuters

Kaj sta glavna akterja povedala pred dvobojem?

Sinner, ki je na poti do finala izgubil le dva niza in ima niz 27 zaporednih zmag na trdih podlagah na turnirjih za grand slam, pred finalom ostaja miren: "Vedno, ko stopiva na igrišče, se zavedava več stvari, saj se pripravljava tudi taktično. Jaz pa obožujem takšne izzive in komaj čakam, da vidim, kako se bo odvijalo," je dejal prvi igralec sveta.

Alcaraz, ki na turnirju v New Yorku še ni izgubil niza in je v polfinalu prepričljivo odpravil Novaka Đokovića, gre v dvoboj z veliko samozavesti in spoštovanja do svojega nasprotnika. "Vedno se nekaj naučim iz prejšnjih dvobojev. Če igram proti Janniku, pogledam, kaj sem naredil prav in kaj narobe, da se potem lahko na finale pripravim na najboljši način," je povedal Španec.

OP ZDA, finala (ATP)



Jannik Sinner (Ita, 1) - Carlos Alcaraz (Špa, 2)

