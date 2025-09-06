Obeta se še ena teniška poslastica

Na OP ZDA bo v soboto zvečer zadnje dejanje, potem ko se bosta v velikem finalu pomerili Arina Sabalenka in Amanda Anisimova. Dvoboj se začne ob 22. uri.

Obe sta v polfinalu odigrali odličen dvoboj. Arina Sabalenka je premagala domačinko Jessico Pegulo, Amanda Anisimova pa je presenetila Japonko Naomi Osako.

Finalistki se zelo dobro poznata, saj sta odigrali že devet medsebojnih dvobojev. Izid je na strani Američanke, ki vodi s 6:3 in je tudi dobila zadnji medsebojni dvoboj, ko sta se udarili v polfinalu Wimbledona.

Arina Sabalenka lovi svojo četrto zmago na OP ZDA, medtem ko Anisimova še čaka na svojo prvo veliko zmago na turnirjih velike četverice.

OP ZDA, WTA, finale:



Arina Sabalenka (Blr, 1) - Amanda Anisimova (ZDA, 8)

Granollers in Zeballos zmagovalca New Yorka med dvojicami

Španec Marcelo Granollers in Argentinec Horacio Zeballos sta zmagovalca letošnje izvedbe odprtega teniškega prvenstva ZDA med moškimi dvojicami. V finalu sta peta nosilca s 3:6, 7:6 (4), 7:5 premagala šestopostavljena Britanca Joeja Salisburyja in Neala Skupskija. Za špansko-argentinsko navezo je to prva skupna zmaga na US Opnu. Ubranila sta tri zaključne žogice tekmecema, ki sta v zadnjem nizu vodila s 5:4.