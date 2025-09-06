Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je v Changshuju na Kitajskem dosegla največji uspeh v karieri. Osvojila je namreč svoj prvi turnir serije WTA 125 in s tem poskrbela za enega največjih uspehov slovenskega tenisa v zadnjem obdobju.

V finalu je 24-letna Veronika Erjavec nadigrala Rusinjo Mario Timofejevo. S prepričljivo zmago s 6:3, 6:2 je dokazala svojo kakovost in pokazala popolno dominacijo.

Ta zmaga za našo igralko pomeni pomemben nov mejnik- Na svetovni lestvici se bo prebila med najboljših 120 igralk, kar je najvišja uvrstitev v njeni karieri. Prav tako pa gre za izjemno spodbudo za nadaljevanje sezone, saj je s tem zagotovo dobila na samozavesti in še eno potrditev, da se lahko kosa z najboljšimi igralkami.

Finale:

Veronika Erjavec (Slo) – Maria Timofejeva (Rus) 6:3, 6:2

