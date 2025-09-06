Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Sobota,
6. 9. 2025,
14.01

OP ZDA WTA Veronika Erjavec

Sobota, 6. 9. 2025, 14.01

33 minut

Teniški globus, 6. september

Veronika Erjavec do zgodovinske lovorike

Veronika Erjavec | Foto Sportida

Foto: Sportida

Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je v Changshuju na Kitajskem dosegla največji uspeh v karieri. Osvojila je namreč svoj prvi turnir serije WTA 125 in s tem poskrbela za enega največjih uspehov slovenskega tenisa v zadnjem obdobju.

V finalu je 24-letna Veronika Erjavec nadigrala Rusinjo Mario Timofejevo. S prepričljivo zmago s 6:3, 6:2 je dokazala svojo kakovost in pokazala popolno dominacijo.

Ta zmaga za našo igralko pomeni pomemben nov mejnik- Na svetovni lestvici se bo prebila med najboljših 120 igralk, kar je najvišja uvrstitev v njeni karieri. Prav tako pa gre za izjemno spodbudo za nadaljevanje sezone, saj je s tem zagotovo dobila na samozavesti in še eno potrditev, da se lahko kosa z najboljšimi igralkami.

Finale:
Veronika Erjavec (Slo) – Maria Timofejeva (Rus) 6:3, 6:2

OP ZDA WTA Veronika Erjavec
