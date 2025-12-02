Nemški general zaskrbljeno: Američani so nas popolnoma odrezali

Nekoč sem lahko pošiljal sporočila ameriškim obrambnim uradnikom tako rekoč podnevi in ponoči, zdaj pa je moja komunikacija s kolegi v Washingtonu resnično prekinjena, je dejal nemški generalporočnik Christian Freuding, ki je oktobra letos postal novi vrhovni poveljnik nemške vojske (njegov uradni naziv je generalni inšpektor bundeswehra).

Christian Freuding, ki je bil zadnja leta vodja nemške vojaške operativne skupine za pomoč Ukrajini, je v pogovoru za ameriški medij The Atlantic dejal, da jih Trumpova administracija ni vnaprej obvestila o svoji odločitvi, da začasno ustavi nekatere pošiljke orožja Ukrajini.

Upadanje ameriške podpore Nemčiji

Za informacije o ameriški politiki do Ukrajine se je zato Freuding obrnil na nemško veleposlaništvo v Washingtonu, kjer je neki nemški diplomat skušal najti nekoga v Pentagonu, da bi jim pojasnil, kaj se dogaja.

Kot piše The Atlantic, upadanje ameriške podpore ne bi moglo priti ob slabšem času. Nemški vojaški načrtovalci preživljajo dneve z opazovanjem mobilizacije vojakov v Moskvi in ​​poskušajo ugotoviti, ali bo ruski predsednik Vladimir Putin do konca desetletja ukazal napad na državo Nata in ali bi ameriški predsednik v takem primeru priskočil na pomoč Evropi.

Nemčija je spoznala, da se mora znova oborožiti

"Ne samo, da imate sovražnika, ki trka na vrata, ampak izgubljate tudi pravega zaveznika in prijatelja," je pojasnil Freuding.

Christian Freuding je letos oktobra namesto generala Carstena Breuerja (levo) postal generalni inšpektor nemške vojske. Na slovesni primopredaji je sodeloval tudi nemški obrambni minister Boris Pistorius (desno). Foto: Guliverimage

Nemčija je tako spoznala, da se mora ponovno oborožiti. Porablja milijarde za orožje in civilno industrijo spreminja v vojaško industrijo. Razpravlja celo o tem, ali naj ponovno uvede vojaško obveznost.

Nemški cilj: najmočnejša vojska v Evropi

Vlada, ki jo vodi Friedrich Merz, je obljubila, da bo nemško vojsko preoblikovala v najmočnejšo v Evropi. Nemčija prvič po drugi svetovni vojni trajno namešča vojake zunaj svojih meja.

Nedolgo nazaj bi ti načrti sprožili mednarodni alarm. Toda ko ZDA sprevračajo svetovni red, ki so ga same ustvarile, Nemčija morda nima druge izbire, še piše The Atlantic.