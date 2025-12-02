Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Torek,
2. 12. 2025,
12.02

Osveženo pred

1 ura, 2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,40

Natisni članek

Natisni članek
Donald Trump ZDA Vladimir Putin Rusija Ukrajina Nemčija Christian Freuding

Torek, 2. 12. 2025, 12.02

1 ura, 2 minuti

Nemški general zaskrbljeno: Američani so nas popolnoma odrezali

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,40
Christian Freuding | Novi vrhovni poveljnik nemške vojske, generalporočnik Christian Freuding, trdi, da so ameriški obrambni uradniki prekinili komunikacijo z njim. | Foto Guliverimage

Novi vrhovni poveljnik nemške vojske, generalporočnik Christian Freuding, trdi, da so ameriški obrambni uradniki prekinili komunikacijo z njim.

Foto: Guliverimage

Nekoč sem lahko pošiljal sporočila ameriškim obrambnim uradnikom tako rekoč podnevi in ponoči, zdaj pa je moja komunikacija s kolegi v Washingtonu resnično prekinjena, je dejal nemški generalporočnik Christian Freuding, ki je oktobra letos postal novi vrhovni poveljnik nemške vojske (njegov uradni naziv je generalni inšpektor bundeswehra).

Christian Freuding, ki je bil zadnja leta vodja nemške vojaške operativne skupine za pomoč Ukrajini, je v pogovoru za ameriški medij The Atlantic dejal, da jih Trumpova administracija ni vnaprej obvestila o svoji odločitvi, da začasno ustavi nekatere pošiljke orožja Ukrajini.

Upadanje ameriške podpore Nemčiji

Za informacije o ameriški politiki do Ukrajine se je zato Freuding obrnil na nemško veleposlaništvo v Washingtonu, kjer je neki nemški diplomat skušal najti nekoga v Pentagonu, da bi jim pojasnil, kaj se dogaja.

Nemški vojaki
Novice Nemci vedo: To je država, v kateri moramo ustaviti Ruse

Kot piše The Atlantic, upadanje ameriške podpore ne bi moglo priti ob slabšem času. Nemški vojaški načrtovalci preživljajo dneve z opazovanjem mobilizacije vojakov v Moskvi in ​​poskušajo ugotoviti, ali bo ruski predsednik Vladimir Putin do konca desetletja ukazal napad na državo Nata in ali bi ameriški predsednik v takem primeru priskočil na pomoč Evropi.

Nemčija je spoznala, da se mora znova oborožiti

"Ne samo, da imate sovražnika, ki trka na vrata, ampak izgubljate tudi pravega zaveznika in prijatelja," je pojasnil Freuding.

Christian Freuding je letos oktobra namesto generala Carstena Breuerja (levo) postal generalni inšpektor nemške vojske. Na slovesni primopredaji je sodeloval tudi nemški obrambni minister Boris Pistorius (desno). | Foto: Guliverimage Christian Freuding je letos oktobra namesto generala Carstena Breuerja (levo) postal generalni inšpektor nemške vojske. Na slovesni primopredaji je sodeloval tudi nemški obrambni minister Boris Pistorius (desno). Foto: Guliverimage

Nemčija je tako spoznala, da se mora ponovno oborožiti. Porablja milijarde za orožje in civilno industrijo spreminja v vojaško industrijo. Razpravlja celo o tem, ali naj ponovno uvede vojaško obveznost.

Nemški cilj: najmočnejša vojska v Evropi

Vlada, ki jo vodi Friedrich Merz, je obljubila, da bo nemško vojsko preoblikovala v najmočnejšo v Evropi. Nemčija prvič po drugi svetovni vojni trajno namešča vojake zunaj svojih meja.

Nedolgo nazaj bi ti načrti sprožili mednarodni alarm. Toda ko ZDA sprevračajo svetovni red, ki so ga same ustvarile, Nemčija morda nima druge izbire, še piše The Atlantic.

Christian Freuding
Novice Nemški general ima sporočilo za Putina: Konec je
Christian Freuding
Novice Resno svarilo nemškega generala: se Rusija pripravlja na napad?
Christian Freuding
Novice Je ta nemški general ključen za obrambo Evrope pred Rusijo?
Nemške podmornice in nemška bojna ladja
Novice Zadnje poletje miru: je to nemško vojaško opozorilo Rusiji?
Nemška vojska v Litvi
Novice Šok za nemško vojsko: kam so izginili vsi nekdanji nemški vojaki?
Carsten Breuer
Novice Izredni krizni vrh nemških generalov: "Trump je zamenjal stran"
Premik enot skozi Nemčijo
Novice Tajni načrti: vojaške enote proti Rusiji tudi skozi Slovenijo
Donald Trump ZDA Vladimir Putin Rusija Ukrajina Nemčija Christian Freuding
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.