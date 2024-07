Tajni načrti: vojaške enote proti Rusiji tudi skozi Slovenijo

V primeru morebitne zaostritve na vzhodnem krilu Nata nemška vlada in vojska načrtujeta premestitev več sto tisoč vojakov iz držav članic zavezništva skozi Nemčijo. To so za nemški medij Spiegel potrdili obveščeni krogi. Ključna prometna povezava bi bila avtocesta A2, ki poteka od Porurja do Berlina.

Premik skoraj milijona vojakov

V primeru zaostritve oziroma konflikta z Rusijo bi bilo treba od severnomorskih pristanišč na Nizozemskem, v Belgiji in Nemčiji, do vzhodnega krila Nata spraviti okoli 800 tisoč vojakov in 200 tisoč vozil.

Po informacijah naj bi šlo za okoli 13 tisoč kilometrov dolgo kolono. Priprave so del zaupnega nemškega operativnega načrta, ki ga je bundeswehr pripravil, da bi Nemčijo pripravil na vojno.

Ozka grla koridorja, ki bi lahko bila tarče napadov

Kot je za Spiegel povedal predsednik Zveznega urada za civilno zaščito in pomoč ob nesrečah (BBK) Ralph Tiesler, bo treba, če bodo ti načrti kdaj postali resničnost, vojake med prevozom oskrbeti in zagotoviti njihovo nastanitev.

Nemška avtocesta A2 naj bi bila glavna os za premik Natovih čet proti vzhodnemu krilu zavezništva v primeru konflikta z Rusijo. Foto: Guliverimage

Za vojaško tehnologijo, ki bi v tem primeru šla skozi ozemlje Nemčije, bi bilo treba zagotoviti tudi energijo in ustrezno infrastrukturo. Na poti skozi Nemčijo je precej ozkih grl, kot so mostovi, ki bi lahko postala tarča sovražnikov.

Načrtovanje alternativnih poti v primeru napadov

V skladu s tem bi morale biti zagotovljene možnosti za postanek na vsakih od 300 do 500 kilometrov, izračunati bi bilo treba tudi alternativne poti, piše omenjeni nemški medij.

Generalni inšpektor, tj. glavni poveljnik bundeswehra, Carsten Breuer opozarja, da bi lahko Rusija že leta 2029 napadla države Nata, zato je odvračanje tako pomembno. "Ruske oborožene sile načrtujejo razširitev na 1,5 milijona vojakov, kar je več vojakov, kot je vojakov v celotni EU," še opozarja Breuer.

Novi Natovi kopenski koridorji proti vzhodu

Že junija letos pa je britanski medij The Telegraph pisal, da Nato oblikuje več novih "kopenskih koridorjev", namenjenih pospešitvi prevoza ameriških vojakov in oborožitve skozi številne evropske države proti hipotetičnim frontnim črtam na vzhodnem krilu zavezništva.

Eden od načrtovanih koridorjev proti vzhodu naj bi potekal tudi skozi Slovenijo in našo južno sosedo Hrvaško. Foto: Guliverimage

Načrtovane poti po Evropi so vzpostavljene že desetletja, vključno s povezovanjem nizozemskega mesta Rotterdam z lokacijami bližje Rusiji.

Koridor iz Italije, ki bi šel skozi Slovenijo

Novi Natovi načrti bi razširili število lokacij, ki se uporabljajo za usmerjanje vojakov in opreme proti vzhodu, vključno s koridorji iz Italije v Slovenijo, Hrvaško in na Madžarsko. Vojska in oprema se bosta proti vzhodnemu krilu premikali tudi skozi Turčijo, Grčijo, Bolgarijo in Romunijo na jugu Evrope ter skozi Skandinavijo na severu.

Ti novi koridorji bodo vzpostavljeni, če bodo Natove sile, ki bodo prihajale na Nizozemsko, izpostavljene ruskemu bombardiranju ali bodo uničena severnoevropska pristanišča, še piše britanski medij.