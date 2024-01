Je ta nemški general ključen za obrambo Evrope pred Rusijo?

Generalmajor Christian Freuding je svetovec nemškega obrambnega ministra Borisa Pistoriusa in vodja posebnega štaba, ki je zadolžen za Ukrajino. Vodi tudi štab za načrtovanje in upravljanje na nemškem ministrstvu za obrambo.

Generalmajor Christian Freuding je v intervjuju za nemški medij Welt podrobneje predstavil trenutni vojaški položaj v Ukrajini in kakšna bo prihodnost vojne v Ukrajine.

Trije cilji ruskih zračnih napadov

Pojasnil je, da imajo ruski napadi z raketami in droni na Ukrajino trojni cilj: prvi je oslabitev ukrajinske zračne obrambe, drugi je demoralizacija civilnega prebivalstva in tretji uničenje nadaljnje kritične energetske ter obrambne infrastrukture.

Potrdil je, da je po večinoma neuspešni lanski ukrajinski protiofenzivi Rusija prevzela pobudo na bojišču, a dodal, da mora za to pobudo Rusija plačati visoko ceno z nepredstavljivo velikimi izgubami v živi sili.

Bodo do konca leta Rusi izgubili pol milijona vojakov?

"Resni viri napovedujejo, da bodo do konca leta 2024 Rusi izgubili pol milijona vojakov. Opažamo, da vsak mesec izgubljajo štirimestno število bojnih oklepnih vozil – le za nekaj kvadratnih kilometrov terena. To nikakor ne more veljati za vojaški uspeh," je prepričan nemški general.

Videoposnetek pogovora z generalom Freudingom:

Na vprašanje, ali lahko Rusija letos sproži veliko ofenzivo, je Freuding najprej odgovoril, da je Rusiji uspelo povečati vojaško proizvodnjo in da od svojih zaveznic dobiva brezpilotna letala, manevrirne izstrelke in rakete. Prav tako se je ruska vojska sposobna učiti: tako taktično kot operativno.

"Ukrajina je uničila skoraj vso moderno rusko vojsko"

"Obstaja pa še en razvoj. Na eni strani je drastičen padec kakovosti vojaškega osebja, ki ga v boj pošiljajo povsem neizurjenega. Po drugi strani pa kazalci kažejo, da so tudi ruski viri omejeni. Nenazadnje obstajajo upravičeni dvomi o njihovi sposobnosti ohranjanja številčne premoči na bojišču – kljub prizadevanjem za 'rekrutiranje'. Če seštejem ta dejstva, ne vidim nobene večje ruske ofenzive v doglednem času," pravi Freuding.

Poudaril je tudi, da je osemdeset odstotkov ozemlja Ukrajine svobodnega. Osvobojena je polovica ozemlja, ki ji ga je Rusija zasedla v začetku vojne leta 2022. "Ukrajina je de facto uničila skoraj vso moderno rusko vojsko. Dobro izurjene ruske enote ne obstajajo več, cele divizije so bile izbrisane z obličja zemlje," trdi nemški general.

Zakaj je ukrajinska protiofenziva spodletela

Ukrajincem tudi uspeva preprečiti osemdeset odstotkov zračnih napadov, uničujejo tudi najsodobnejše ruske hipersonične rakete kinžal. Ukrajinci so rusko črnomorsko ladjevje prisilili v beg s Krima in so sposobni izvajati natančne udarce globoko v Rusijo.

Ukrajina je de facto uničila skoraj vso moderno rusko vojsko. Dobro izurjene ruske enote ne obstajajo več, cele divizije so bile izbrisane z obličja zemlje, trdi Freuding. Foto: Guliverimage

Velika pričakovanja glede lanske ukrajinske protiofenzive se po Freudingovem mnenju niso uresničila zaradi pomanjkanja zračne podpore, pomanjkanja lokalne premoči in pomanjkanja zračne obrambe za zaščito udarnih napadalnih enot pred grožnjami iz zraka. Svoje so k neuspehu protiofenzive dodale še ruske minske ovire, ki presegajo vse doslej videno – z gostoto do 17 minut na kvadratni meter in površino do desetkrat tri kilometre.

Optimistični Freuding

Freuding je tudi optimističen glede ameriške vojaške pomoči Ukrajini. Prepričan je, da bo na koncu med demokrati in republikanci dosežen dogovor o novem svežnju vojaške pomoči.

"Da bi bila še naprej uspešna, potrebuje Ukrajina vztrajnost: kadrovsko in materialno. Potem strelivo, strelivo, strelivo. In zračna obramba, zračna obramba, zračna obramba. In končno: če vam uspe pridobiti nove vojake, jih je treba izuriti."

Bo Rusija napadla Moldavijo in baltske države?

Glede napovedi o ruskih napadi na Moldavijo in baltske države v prihodnjih letih je general dejal, da ruski imperialistični impulz ni bil zlomljen.

"Zdaj je za nas toliko bolj pomembno, da pomagamo Ukrajini zmagati. Hkrati moramo okrepiti lastna obrambna prizadevanja. Ne samo mi v Nemčiji, tudi vsi zavezniki, da je vsem jasno: branili bomo vsak centimeter ozemlja Nata in zavrnili vsak napad na našo svobodo. To odločnost zaveznikov razumejo tudi potencialni nasprotniki," je še dejal Freuding za Welt.