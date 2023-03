Je to načrt protiofenzive, s katero bodo Ukrajinci pregnali Ruse?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški vojaški ekonomist Marcus Keupp je nedavno napovedal, da bodo Ukrajinci oktobra letos premagali Ruse. V novem intervjuju pa pojasnjuje, kako je prišel do izračuna, kdaj bodo Ukrajinci sprožili protiofenzivo in kako bo verjetno ta potekala.

"Od januarja smo videli verjetno zadnjo rusko pobudo v Donbasu, ki je v tej vojni še mogoča. Ta pobuda je obsojena na neuspeh, ker Rusom postopoma zmanjkuje materiala in ljudi," pojasnjuje Keupp v intervjuju za Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Bodo Ukrajinci rusko vojsko razdelili na dva dela?

Po Keuppovem mnenju bo ukrajinska vojska verjetno napredovala od Zaporožja čez Melitopola do obale Črnega morja in tako razdelila ruske položaje v Ukrajini na dva dela. "Z zamahom proti zahodu bi potem lahko obkolili ruske enote med Melitopolom in Novo Kahovko," še pravi.

Po Keuppovih besedah bo ​​takšen pritisk omogočil Ukrajini, da postavi raketne lanserje Himars na obalo, od koder lahko streljajo na ruske položaje na Krimu in motijo ​​njihovo oskrbo. "To bo trenutek, ko bo ruski poraz postal očiten."

Keuppov "tankovski izračun"

Keupp je v pogovoru za NZZ tudi natančneje pojasnil, kako je prišel do sklepa, da bo vojna odločena oktobra. Kot pravi, je po ocenah zahodnih vojaških analitikov imela Rusija na začetku vojne 2.900 za boj sposobnih tankov. "Do danes je Rusija izgubila 1.845 tankov – torej približno pet na dan," pojasnjuje Keupp. "Preostala rezerva, 1.055 tankov, zadostuje za največ 211 dni vojne."

Konec oktobra je čez 211 dni – če se bo Keuppov izračun uresničil, bo Rusiji oktobra dokončno zmanjkalo tankov. In po njegovem mnenju je njegov izračun še konservativen. Takoj ko zahodni tanki prispejo na bojišče in se bo morala ruska vojska hkrati zateči k starejšim modelom, bo tehnološka prednost Ukrajincev verjetno povečala škodo med ruskimi napadalci, meni Keupp.

Začetek protiofenzive aprila?

Obenem ukrajinski vojaki na zahodu končujejo urjenje na zahodnih tankih. "To pomeni, da lahko sredi aprila pričakujemo ukrajinsko protiofenzivo z zahodnimi tanki," je za NZZ še povedal Keupp.