Kaj so v Rusiji pisali o orožju, ki se ga zdaj na smrt bojijo

Izstrelki z osiromašenim uranom se zaradi velike gostote in trdote materiala uporabljajo za prebijanje tankovskih in drugih oklepov. Foto: Guliver Image

Ko je Velika Britanija potrdila informacijo, da bo Ukrajino opremila s protioklepnim strelivom, ki vsebuje osiromašeni uran, so v Rusiji kolektivno skočili v zrak in London obtožili, da spopad v Ukrajini namerno zaostruje z orožjem, ki vsebuje "jedrsko komponento", in da s tem krši temeljna določila mednarodnega prava. Še pred kratkim pa so imeli v Rusiji drugačno stališče.

Rusija je Veliko Britanijo v torek opozorila, da z dobavo protitankovskih izstrelkov s konicami iz osiromašenega urana povečuje verjetnost za jedrsko eskalacijo vojne v Ukrajini in da se bodo morali odzvati temu primerno, v Londonu pa so ruskega predsednika Vladimirja Putina obtožili namernega zavajanja in strašenja, saj naj bi bil osiromašeni uran standardna sestavina tovrstnega streliva.

Rusija o osiromašenem uranu danes tako, leta 2018 drugače

Tass, glavna ruska državna tiskovna agencija, je v sredo objavila članek s stališčem ruskega zunanjega ministrstva glede britanske dobave izstrelkov z osiromašenim uranom, v katerem je med drugim zapisano:

"Tako očitno cinično vedenje Velike Britanije še enkrat nazorno pokaže, kdo je v resnici agresor in pobudnik konflikta v Ukrajini. London ob tem, ko krši temeljna načela mednarodnega prava (z dobavo orožja, ki vsebuje osiromašeni uran, op. p.), ne sme pozabiti, da bo za to dejanje nosil polno težo odgovornosti."

Ruski predsednik Vladimir Putin je Veliki Britaniji ta teden že dvakrat napovedal oziroma zagrozil, da se bo Rusija odzvala, če bodo Ukrajini res dobavili orožje z osiromašenim uranom. Foto: Reuters

Rusko zunanje ministrstvo sicer ni eksplicitno, katera temeljna načela mednarodnega prava z opremljanjem Ukrajine z izstrelki z osiromašenim uranom krši Velika Britanija. Trenutno ne obstaja noben mednarodni pakt, ki bi prepovedoval ali reguliral uporabo takšnega orožja.

To vedo oziroma so nekoč vedeli tudi pri tiskovni agenciji Tass (in posledično v Kremlju, katerega medijski podaljšek je Tass).

20. decembra 2018 so objavili članek z naslovom Ruski posodobljeni tank T-80BV bo imel zmožnost streljanja nabojev z osiromašenim uranom. V članku so med drugim navedli tudi mnenje vojaškega strokovnjaka Viktorja Murahovskega, ki je za Tass zatrdil, da uporaba izstrelkov z osiromašenim uranom ne krši nobenih mednarodnih dogovorov oziroma pogodb.

Dvojna merila Rusije glede uporabe osiromašenega urana je na Twitterju izpostavil tudi Britanec Jonny Tickle, nekdanji novinar ruskega medija RT, kjer je zaradi nestrinjanja z odločitvijo Kremlja službo pustil na dan invazije Ukrajine:

TASS in 2018: Upgrading Russian tanks to fire depleted uranium ammunition “does not violate any international treaties”



TASS in 2023: UK providing Ukraine with depleted uranium ammunition “violates the fundamentals norms of international law” pic.twitter.com/elLJlvTKW6 — Jonny Tickle (@jonnytickle) March 22, 2023

Osiromašeni uran je material, ki ostane po tem, ko je zelo radioaktivna oblika urana, to je izotop uran-235, ki se uporablja v jedrskih reaktorjih in tudi jedrskem orožju, odstranjena iz uranove rude. Osiromašeni uran je precej manj radioaktiven od urana-235 in oddaja delce alfa, ki ne morejo prodreti skozi kožo, lahko pa je zelo nevaren v primeru zaužitja ali vdihavanja. Po definiciji Inštituta Združenih narodov za preučevanje razorožitve osiromašeni uran ni radioaktivno orožje, Mednarodna agencija za jedrsko energijo pa tveganje za zdravje v primeru osiromašenega urana opredeljuje ne kot radioaktivno, temveč kemično.



Izstrelki z osiromašenim uranom, ki jih je uporabljala mornarica ZDA. Foto: Wikimedia Commons / Mornarica ZDA



V protioklepnih izstrelkih se osiromašeni uran uporablja predvsem zaradi gostote (kar 19,1 grama na kubični centimeter) in nekaterih lastnosti, zaradi katerih lažje prebije tankovski oklep. Izstrelki s konicami iz osiromašenega urana ob stiku z oklepom postanejo trši in se vnamejo. Osiromašeni uran se lahko sicer uporablja tudi za izdelavo zunanjega sloja oklepa. Svoje tanke je v 70. letih prejšnjega stoletja s takšnim oklepom med prvimi opremila Sovjetska zveza, danes pa se uporablja na nekaterih ameriških tankih Abrams.