Putin: Če bo Velika Britanija poslala strelivo z uranom, se bomo odzvali #vŽivo

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



11.58 Medvedjev: Rusija bo samo letos izdelala 1.500 tankov

11.47 Ukrajinski poveljnik napovedal protinapad v bitki za Bahmut

9.58 Putin: Če bo Velika Britanija poslala strelivo z uranom, se bomo odzvali

9.52 Število mrtvih v napadu brezpilotnih letal blizu Kijeva se je povzpelo na devet

6.30 Zelenski je obiskal Harkov

6.22 Šef Nata: Zahod se mora pripraviti na dolgo vojno

6.18 Voditelji članic EU danes predvsem o gospodarski konkurenčnosti in Ukrajini

Nekdanji ruski predsednik ter premier in trenutni podpredsednik ruskega sveta za nacionalno varnost Dmitri Medvedjev je v danes objavljenem pogovoru napovedal, da bo ruska vojaška industrija samo letos izdelala 1.500 tankov. Ob tem je opozoril, da bi aretacija ruskega predsednika Vladimirja Putina v tujini pomenila vojno napoved Rusiji.

"Vojaško-industrijski kompleks obratuje s polno paro," je v pogovoru za rusko državno tiskovno agencijo Tass dejal Medvedjev in zatrdil, da poskuša Zahod Rusijo odrezati od pomembnih sestavnih delov, hkrati pa trdi, da ji primanjkuje artilerijskih izstrelkov, tankov in raket, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Če bi Putina dejansko aretirali v Nemčiji, bi po besedah Medvedjeva "vsa ruska sredstva, rakete in preostalo poleteli na bundestag, kanclerski urad in tako naprej". Foto: Reuters "Toda samo letos bomo izdelali 1.500 tankov," je napovedal nekdanji ruski predsednik in premier. Dodal je, da večina tovarn v sektorju vojaške industrije v Rusiji dela v treh izmenah.

V luči tega, da je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) pretekli teden izdalo nalog za Putinovo aretacijo, ki so jo v Moskvi označili za nezakonito, je Medvedjev opozoril, da bi morebitna aretacija ruskega predsednika v tujini pomenila vojno napoved, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Predstavljajmo si – seveda se to ne bo nikoli zgodilo –, ampak predstavljajmo si, da bi se to dejansko zgodilo. Zdajšnji predsednik jedrske sile pride na primer v Nemčijo in ga aretirajo. Kaj je to? Razglasitev vojne Rusiji," je dal jasno vedeti Medvedjev, ki se je s tem odzval na besede nemškega pravosodnega ministra Marca Buschmanna, da mora Nemčija ruskega voditelja prijeti.

Če bi Putina dejansko aretirali v Nemčiji, bi po besedah Medvedjeva "vsa ruska sredstva, rakete in preostalo poleteli na bundestag, kanclerski urad in tako naprej". Poudaril je, da ima Rusija enako ali boljše orožje od zahodnih držav ter da rusko strateško jedrsko orožje državi zagotavlja varnost. "Če ne bi imeli tega, bi nas že raztrgali na koščke," je še dejal.

11.47 Ukrajinski poveljnik napovedal protinapad v bitki za Bahmut

Poveljnik ukrajinskih kopenskih sil Oleksandr Sirski je danes dejal, da bi ukrajinska vojska lahko kmalu začela protinapad na "izčrpane" ruske sile v bližini mesta Bahmut na vzhodu Ukrajine, kjer poteka do zdaj najdlje trajajoča bitka od začetka ruske invazije na to državo.

Journalists of @AFP demonstrated the Russians shelling Bakhmut.



Still our soldiers keep holding the city. pic.twitter.com/Jazz3F6fxG — Andriy Yermak (@AndriyYermak) March 23, 2023

"Agresor kljub številnim izgubam ni opustil upanja, da bo za vsako ceno osvojil Bahmut. Glavna ruska bojna sila na tej fronti je najemniška skupina Wagner," je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP dejal Sirski.

"Z ničemer ne varčujejo, ob tem pa izgubljajo veliko moči in se izčrpavajo. Zelo kmalu bomo izkoristili to priložnost, kot smo to storili pri Kijevu, Harkovu, Balakliji in Kupjansku," je dodal in se pri tem skliceval na uspešne protiofenzive, ki jih je ukrajinska vojska izvedla lani.

Sirski je svojo oceno podal dan po tem, ko je oborožene sile na fronti v bližini Bahmuta obiskal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

9.58 Putin: Če bo Velika Britanija poslala strelivo z uranom, se bomo odzvali

"Če bo Velika Britanija Ukrajini dobavila strelivo z osiromašenim uranom, se bo Rusija prisiljena odzvati," je dejal ruski predsednik Vladimir Putin.

Komentarji ruskega voditelja prihajajo po tem, ko je Annabel Goldie, državna ministrica na obrambnem ministrstvu Združenega kraljestva, pred nekaj dnevi izjavila, da bo Velika Britanija Ukrajini dobavila strelivo, vključno z oklepnimi naboji, ki vsebujejo osiromašeni uran.

9.52 Število mrtvih v napadu brezpilotnih letal blizu Kijeva se je povzpelo na devet

V torek zvečer je zaradi napada ruskega brezpilotnika na regijo Kijeva umrlo najmanj devet ljudi, je sporočila ukrajinska državna služba za nujne primere. Sporočili so, da so končali reševanje in iz uničenega objekta potegnili devet trupel.

V torek je val ruskih napadov z brezpilotnimi letali iranske izdelave zadel stanovanjsko stavbo v mestu Rziščivo.

6.52 Medvedjev: Bližamo se jedrski apokalipsi

Nekdanji ruski predsednik in zdajšnji namestnik predsednika ruskega varnostnega sveta Dmitrij Medvedjev je dejal, da se je nevarnost jedrskega spopada povečala. Trdi, da se svet zaradi pošiljanja orožja v Ukrajino bliža "jedrski apokalipsi". Medvedjev je to izjavil v intervjuju, ki ga je dal glavnim ruskim medijem, vključno z državno tiskovno agencijo Ria Novosti.

"Je minila grožnja jedrskega spopada? Ne, ni minila. Povečala se je. Vsak dan, ko je tuje orožje dostavljeno Ukrajini, smo bližje jedrski apokalipsi. Občutek imam, da ne verjamejo odločnosti Rusije, niti odločnosti ruskega predsednika," je dejal Medvedjev.

Vprašanje ruske jedrske grožnje je bilo nazadnje izpostavljeno februarja, potem ko je Moskva odstopila od pogodbe o zmanjšanju strateškega orožja. Ruski predsednik Vladimir Putin je pred kratkim kritiziral načrt Združenega kraljestva za dobavo granat z osiromašenim uranom Ukrajini in trdil, da gre za orožje z "jedrsko komponento".

6.30 Zelenski je obiskal Harkov

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je odpotoval v vzhodno mesto Harkov in županu Igorju Terehovu podelil nagrado "mesto heroj Ukrajine".

"Hvaležen sem prebivalcem tega mesta, ki branijo našo neodvisnost," je dejal Zelenski. V Harkovu se je ukrajinski predsednik sestal s tamkajšnjimi uradniki in vojaškim poveljniškim centrom. Razpravljali so o obnovi osvobojenih ozemelj, izboljšanju utrdb, obnovi infrastrukture in humanitarni pomoči.

Foto: Reuters 6.22 Šef Nata: Zahod se mora pripraviti na dolgo vojno

"Zahod se mora pripraviti na dolgo vojno, na pošiljanje orožja Ukrajincem, saj Vladimir Putin nima načrtov za takojšnji mir v Ukrajini," je v pogovoru za The Guardian opozoril generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg. Dejal je, da je ruski predsednik vpleten v "vojno izčrpavanja", in dodal, da želi, da se članice Nata strinjajo, da bodo na naslednjem vrhu zavezništva v litovski prestolnici Vilni za obrambo namenile vsaj dva odstotka BDP.

Hudi spopadi, ki trenutno potekajo na območju Bahmuta v vzhodni Ukrajini, kažejo, da je Rusija pripravljena "preprosto poslati na tisoče in tisoče vojakov in zahtevati veliko žrtev za minimalne dobičke", je dodal Stoltenberg. "Predsednik Putin ne načrtuje miru, načrtuje več vojne," je nadaljeval Stoltenberg ter dodal, da Rusija povečuje vojaško industrijsko proizvodnjo, pri čemer se povezuje z Iranom, Severno Korejo in drugimi.

"Predsednik Putin ne načrtuje miru, načrtuje več vojne," je dejal generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg. Foto: Reuters 6.18 Voditelji članic EU danes predvsem o gospodarski konkurenčnosti in Ukrajini

Voditelji držav članic EU, med njimi premier Robert Golob, bodo danes v Bruslju začeli dvodnevno zasedanje, v ospredju katerega bodo gospodarska vprašanja, predvsem dolgoročna konkurenčnost evropskega gospodarstva. Znova bodo govorili tudi o nadaljnji podpori Ukrajini, vključno z dobavami streliva.

Po navedbah virov pri EU bodo v ospredju tokratnega vrha gospodarska vprašanja, pri čemer se bodo osredotočili na dolgoročno konkurenčnost evropskega gospodarstva. Obravnavali bodo dolgoročno strategijo za zagotavljanje konkurenčnosti in produktivnosti evropskega gospodarstva, ki jo je pripravila Evropska komisija.

Predsednica komisije Ursula von der Leyen jim bo predstavila tudi zakonodajne predloge, namenjene okrepitvi konkurenčnosti. Med temi sta predloga na področjih do okolja prijaznih tehnologij in kritičnih surovin ter reforma evropskega trga elektrike. Ni izključeno niti, da bo beseda nanesla na vprašanje prepovedi vozil z motorji na notranje izgorevanje, kjer so se povsem na koncu zakonodajnega procesa pojavila nesoglasja med članicami.

Voditelji bodo govorili tudi o nadaljnji pomoči Ukrajini pri njenem spoprijemanju z rusko agresijo. Po napovedih virov bodo podprli ponedeljkov dogovor obrambnih in zunanjih ministrov o nadaljnjih dobavah streliva Ukrajini, ki vključuje tudi skupno naročanje topniškega streliva.

Obenem naj bi pozdravili pobudo za pogajanja o mednarodni pogodbi o sodelovanju pri pregonu najhujših zločinov. Konferenco na to temo bo maja gostila Slovenija.

Ukrajina bo sicer predvidoma ena od osrednjih tem pogovorov z generalnim sekretarjem Združenih narodov Antoniem Guterresem, ki se bo predsednikom vlad in držav EU pridružil ob začetku zasedanja.