K. M.

Ponedeljek,
13. 10. 2025,
6.27

44 minut

Ukrajinci napadli veliko skladišče nafte na Krimu #video

K. M.

Ukrajinske sile so z dronom napadle veliko skladišče nafte na Krimu, ukrajinskem polotoku, ki si ga je Rusija nezakonito priključila, je poročala ruska tiskovna agencija TASS. Isto skladišče so ukrajinske sile v napadu z dronom poškodovale že lani.

Dnevni pregled dogodkov: 

6.52 Dron zadel skladišče nafte in povzročil požar 

6.52 Dron zadel skladišče nafte in povzročil požar 

Dron je ponoči zadel skladišče nafte v mestu Feodozija in povzročil požar, je poročala agencija TASS, ki se sklicuje na krimskega voditelja Sergeja Aksjonova. O žrtvah za zdaj še ni poročil.

Nad Krimom naj bi sicer ponoči sestrelili več kot 20 dronov, rusko obrambno ministrstvo pa je že sinoči sporočilo, da je prestreglo 37 dronov nad več ruskimi regijami. 

Ukrajina je v okviru svoje strategije za prekinitev ruskih dobavnih verig večkrat ciljala na objekte za gorivo za frontnimi črtami.

Medtem je Rusija Ukrajino napadla z brezpilotnimi letali in raketami. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljo dejal, da je Rusija samo v preteklem tednu proti Ukrajini izstrelila več kot 3.100 brezpilotnih letal in 92 raket. 

