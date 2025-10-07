Delitev premoženja pri ločitvi – nepremičnine, krediti …

V postopku razveze se zakonca pogosto srečata z zahtevnimi vprašanji, med katerimi izstopa delitev premoženja – še posebej pri nesporazumni razvezi. Premoženje lahko razdelita sporazumno ali s pomočjo sodišča, pri čemer gre za od same razveze ločen postopek. V nadaljevanju pojasnjujemo ključna vprašanja, povezana z delitvijo premoženja.

Ločitev in delitev premoženja

Kako se bo delilo premoženje, je odvisno predvsem od tega, za kakšno premoženje gre, kdo je lastnik in kakšni so dejanski pogoji. Če sta zakonca predčasno sklenila predporočno pogodbo, se bo delitev premoženja izvedla v skladu z določili, ki so tam zapisani. Če te pogodbe ni, se delitev premoženja izvede glede na posebno premoženje in skupno premoženje. Posebno premoženje je premoženje, ki ga je kdo od zakoncev pridobil z darilom, dediščino ali pred nastankom skupne zveze, skupno premoženje pa tisto, ki je bilo pridobljeno z delom ali kupljeno med trajanjem zakonske zveze. Skupno premoženje običajno vključuje tudi dolgove, ki sta jih zakonca pridobila med zakonsko zvezo.

Pri procesu ločitev in delitev premoženja se običajno šteje, da sta deleža zakoncev enaka. Vendar pa lahko zakonca predložita dokaze, ki kažejo, da sta prispevala k skupnemu premoženju v drugačnem razmerju. Po ugotovitvi deležev na skupnem premoženju se na predlog zakoncev skupno premoženje razdeli v skladu s pravili, ki veljajo za delitev solastnine.

Nekateri ključni pojmi PREDPOROČNA POGODBA Če sta zakonca sklenila predporočno pogodbo, se premoženje deli skladno z njenimi določbami. Gre za pisno pogodbo, v kateri partnerja določita, kako se bo razdelilo premoženje, ki ga prineseta v zvezo ali pridobita med njenim trajanjem. Če pogodbe ni, se premoženje deli po zakonskih določbah. SKUPNO PREMOŽENJE Družinski zakonik določa, da skupno premoženje zajema vse, kar zakonca pridobita z delom ali nakupi med trajanjem zakonske zveze. Sem spadajo tudi dohodki iz skupnega dela v gospodinjstvu in vzgoje otrok ter dolgovi, nastali v času zveze. POSEBNO PREMOŽENJE Premoženje, pridobljeno z darilom, dediščino ali pred začetkom skupne zveze, velja za posebno premoženje in se pri delitvi ne upošteva. Če en zakonec vlaga v posebno premoženje drugega, lahko zahteva izplačilo svojega vložka.

Kako se ugotavljajo deleži skupnega premoženja?

Pri delitvi skupnega premoženja se običajno šteje, da sta deleža zakoncev enaka. Vendar pa lahko zakonca predložita dokaze, ki kažejo, da sta prispevala k skupnemu premoženju v drugačnem razmerju. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih določa, da sodišče pri določanju deležev na skupnem premoženju ne upošteva le dohodkov zakoncev. Pomembne so tudi druge oblike prispevkov, kot so medsebojna pomoč, skrb za otroke, opravljanje gospodinjskih del, skrb za ohranjanje premoženja ter vsakršno delo ali sodelovanje pri njegovem ustvarjanju in povečanju.

Zakonca se lahko sporazumno dogovorita glede višine deležev na skupnem premoženju ali pa zahtevata, da deleže določi sodišče. Po ugotovitvi deležev na skupnem premoženju se na predlog zakoncev skupno premoženje razdeli v skladu s pravili, ki veljajo za delitev solastnine.

Nepremičnine in delitev premoženja

Največ zapletov pri delitvi premoženja nastane pri nepremičninah. Ker večina premoženja, pridobljenega med zakonsko zvezo, velja za skupno, to praviloma velja tudi za nepremičnine – razen če je drugače določeno s predporočno pogodbo ali gre za posebno premoženje enega od zakoncev.

O delitvi nepremičnin se lahko partnerja dogovorita s sporazumom, ki ga potrdi notar. V njem določita, kako se bodo nepremičnine delile, ali bo ena stranka obdržala nepremičnino in druga prejela ustrezno izravnavo v obliki drugega premoženja ali denarja ali pa se bo nepremičnina prodala in izkupiček razdelil med zakonca. Če zakonca ne dosežeta sporazuma glede delitve nepremičnin, lahko ena od strank vloži tožbo za delitev skupnega premoženja pri pristojnem sodišču. Sodišče bo v tem primeru odločilo o delitvi nepremičnin glede na zakonsko določila in konkretno situacijo. Pri tem odločanju upošteva številne dejavnike.

Če imata zakonca hipotekarni kredit, imata tri možnosti razrešitve problema:

Eden od zakoncev lahko prevzame obveznost izplačila drugega partnerja in s tem postane poln lastnik nepremičnine.

Zakonca lahko še naprej skupaj odplačujeta kredit, vendar bosta morala v prihodnosti urejati svoje premoženjsko razmerje.

Zakonca imata možnost, da prodata nepremičnino in z izkupičkom poplačata celoten kredit. Nato si sporazumno razdelita preostali delež prodaje, ki je ostal po poplačilu kredita, vsak po svojem deležu.

