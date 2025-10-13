Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Ponedeljek,
13. 10. 2025,
8.33

Osveženo pred

1 ura, 4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11

Natisni članek

Natisni članek
Tarragona Katalonija poplave

Ponedeljek, 13. 10. 2025, 8.33

1 ura, 4 minute

Katalonijo zajele poplave: prebivalci ujeti v stavbah in avtomobilih #video

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11

Špansko pokrajino Katalonijo so v severovzhodnem delu v nedeljo zajele poplave, zaradi katerih so številni prebivalci ostali ujeti v stavbah in avtomobilih. Španska nacionalna vremenska agencija Aemet je za širše območje mesta Tarragona izdala najvišjo, rdečo stopnjo opozorila. O žrtvah in pogrešanih za zdaj ne poročajo.

"Položaj je zapleten, napoveduje se še več dežja," je po poročanju BBC dejala predstavnica Aemeta. V delti reke Ebro v 12 urah pričakujejo okoli 180 milimetrov dežja.

Na družbenih omrežjih so se pojavili videoposnetki, na katerih je videti reko blatne vode, ki preplavlja kraja La Rapita in Santa Barbara v okrožju Tarragona ter odnaša vse pred seboj.

Na družbenih omrežjih so se pojavili videoposnetki, na katerih je videti reko blatne vode. | Foto: Reuters Na družbenih omrežjih so se pojavili videoposnetki, na katerih je videti reko blatne vode. Foto: Reuters

Številni ostali ujeti v stavbah in vozilih 

Po navedbah katalonskih gasilcev so poplavne vode presenetile ljudi. Številni so ostali ujeti v stavbah in vozilih, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Železniške povezave med Barcelono in Valencio v istoimenski sosednji pokrajini so prekinjene. Oblasti so tudi sporočile, da bo na petih še posebej ogroženih območjih v regiji danes odpovedan pouk, pa tudi vse športne in družabne dejavnosti. Prebivalce so pozvali, naj se izogibajo potovanjem in delajo od doma.

Vzhodno Španijo, zlasti pokrajino Valencia, so uničujoče poplave prizadele pred enim letom. V njih je umrlo več kot 230 ljudi.

Razdejanje po poplavah v Mehiki
Novice V poplavah v Mehiki več kot 40 mrtvih #foto
Vietnam, poplave
Novice Hude poplave: od sveta odrezanih več deset tisoč ljudi, voda ponekod sega do streh hiš #video
Poplave v Nepalu
Novice Poplave in plazovi v Nepalu in Indiji zahtevali več kot 60 življenj
Irska, nevihta
Novice Smrtonosna nevihta Amy: izpadi elektrike, izruvana drevesa, zaprte šole #video
Poplave Bolgarija
Novice V poplavah v bolgarskem letovišču umrli trije ljudje
Tarragona Katalonija poplave
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.