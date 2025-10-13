Katalonijo zajele poplave: prebivalci ujeti v stavbah in avtomobilih #video

Špansko pokrajino Katalonijo so v severovzhodnem delu v nedeljo zajele poplave, zaradi katerih so številni prebivalci ostali ujeti v stavbah in avtomobilih. Španska nacionalna vremenska agencija Aemet je za širše območje mesta Tarragona izdala najvišjo, rdečo stopnjo opozorila. O žrtvah in pogrešanih za zdaj ne poročajo.

"Položaj je zapleten, napoveduje se še več dežja," je po poročanju BBC dejala predstavnica Aemeta. V delti reke Ebro v 12 urah pričakujejo okoli 180 milimetrov dežja.

Na družbenih omrežjih so se pojavili videoposnetki, na katerih je videti reko blatne vode, ki preplavlja kraja La Rapita in Santa Barbara v okrožju Tarragona ter odnaša vse pred seboj.

Na družbenih omrežjih so se pojavili videoposnetki, na katerih je videti reko blatne vode. Foto: Reuters

Številni ostali ujeti v stavbah in vozilih

Po navedbah katalonskih gasilcev so poplavne vode presenetile ljudi. Številni so ostali ujeti v stavbah in vozilih, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Železniške povezave med Barcelono in Valencio v istoimenski sosednji pokrajini so prekinjene. Oblasti so tudi sporočile, da bo na petih še posebej ogroženih območjih v regiji danes odpovedan pouk, pa tudi vse športne in družabne dejavnosti. Prebivalce so pozvali, naj se izogibajo potovanjem in delajo od doma.

Vzhodno Španijo, zlasti pokrajino Valencia, so uničujoče poplave prizadele pred enim letom. V njih je umrlo več kot 230 ljudi.