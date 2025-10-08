Hude poplave: od sveta odrezanih več deset tisoč ljudi, voda ponekod sega do streh hiš #video

Hude poplave so danes na severu Vietnama poplavile številne ulice in domove, od sveta je odrezanih več deset tisoč ljudi. Od ponedeljka je umrlo najmanj osem ljudi, pet jih je pogrešanih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poplavna voda je na območjih mesta Thai Nguyen, približno 80 kilometrov severno od prestolnice Hanoj, dosegla vrh avtomobilov in strehe hiš. Mnogi so ostali ujeti doma, drugi so bili prisiljeni zbežati.

Oblasti so sporočile, da je v poplavah in zemeljskih plazovih na goratih območjih od ponedeljka umrlo osem ljudi, pet jih je pogrešanih.

Vietnamska vojska je za pomoč pri reševanju mobilizirala 30 tisoč vojakov in na tisoče čolnov. Ob tem uporablja tudi tri helikopterje za dostavo hrane in vode ter rešilne jopiče v poplavljenih delih province Lang Son, v kateri je bilo več kot 200 družin preventivno evakuiranih v zavetišča.

Nekateri so bili prisiljeni zbežati. Foto: Reuters

Najvišja gladina vode v zadnjih skoraj 40 letih

Od torka zvečer do danes je sever Vietnama na treh rekah zabeležil najvišjo višino gladine v zadnjih skoraj 40 letih, še navaja AFP. Gladine rek Trung, Bang in Thuong so dosegle višino, kakršne niso izmerili od leta 1986.

Poplave in plazovi v Vietnamu sledijo močnemu deževju, ki ga je prinesel tajfun Matmo. Ta je sicer v ponedeljek oslabil, a še vedno močno prizadel sever države. Matmo je sledil tajfunu Bualoi, ki je povzročil poplave in terjal najmanj 56 smrtnih žrtev.