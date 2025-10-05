Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ka. N., STA

5. 10. 2025,
15.23

Nedelja, 5. 10. 2025, 15.23

31 minut

Poplave in plazovi v Nepalu in Indiji zahtevali več kot 60 življenj

Avtorji:
Ka. N., STA

Poplave v Nepalu | Foto Reuters

Foto: Reuters

Poplave in zemeljski plazovi, ki jih je povzročilo pozno monsunsko deževje, so v Nepalu in sosednji Indiji zahtevali več kot 60 življenj, so danes sporočile oblasti v obeh državah. Večino žrtev so našteli v Nepalu, kjer so zemeljski plazovi samo v okrožju Ilam na vzhodu države zahtevali 37 življenj.

V tej himalajski državi poleg tega pogrešajo več kot deset ljudi. Poleg najbolj prizadetega okrožja Ilam so se reke razlile tudi v prestolnici Katmandu, kjer naj bi bilo poplavljenih na tisoče domov.

Plazovi so zasuli več cest, poplavne vode odnesle ali poškodovale nekatere mostove, motnje so tudi v letalskem prometu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na drugi strani meje, v hribovitem okrožju Dardžiling v indijski zvezni državi Zahodna Bengalija je medtem v ujmi umrlo najmanj 20 ljudi. Tudi tu so zabeležili škodo na stanovanjskih stavbah in infrastrukturi.

