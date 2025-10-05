Kaos na Jadranu: “Posadka pravi, da česa takega še niso videli, opozorila so vijoličasta”

V nedeljo Jadran znova bije boj z nevihtami in vetrom. Hrvaški državni hidrometeorološki zavod je izdal rdeči meteoalarm za zahodno obalo Istre, Kvarner in Kvarnerić ter Severno Dalmacijo. Napovedujejo spremenljivo do pretežno oblačno in deževno vreme, ponekod z močnimi nalivi in grmenjem, morje pa je razburkano.

Kako dramatično je vreme na odprtem morju, kažejo posnetki bralke portala Net.hr, ki jo je neurje ujelo na poti proti Malemu Lošinju. "Na morju je pravi kaos. Pravijo mi, da česa takega še niso doživeli," je povedala. Dodala je, da je po jugu nenadoma udarila močna burja, posadka pa je ostala presenečena nad opozorili, ki jih prikazujejo njihove vremenske aplikacije: "Nikoli še niso videli takšnih alarmov, barva je vijoličasta."