Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Nedelja,
5. 10. 2025,
15.01

Osveženo pred

34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
vreme morje Jadran

Nedelja, 5. 10. 2025, 15.01

34 minut

Kaos na Jadranu: “Posadka pravi, da česa takega še niso videli, opozorila so vijoličasta”

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Hrvaška neurje | Foto Crometeo/X

Foto: Crometeo/X

V nedeljo Jadran znova bije boj z nevihtami in vetrom. Hrvaški državni hidrometeorološki zavod je izdal rdeči meteoalarm za zahodno obalo Istre, Kvarner in Kvarnerić ter Severno Dalmacijo. Napovedujejo spremenljivo do pretežno oblačno in deževno vreme, ponekod z močnimi nalivi in grmenjem, morje pa je razburkano.

Kako dramatično je vreme na odprtem morju, kažejo posnetki bralke portala Net.hr, ki jo je neurje ujelo na poti proti Malemu Lošinju. "Na morju je pravi kaos. Pravijo mi, da česa takega še niso doživeli," je povedala. Dodala je, da je po jugu nenadoma udarila močna burja, posadka pa je ostala presenečena nad opozorili, ki jih prikazujejo njihove vremenske aplikacije: "Nikoli še niso videli takšnih alarmov, barva je vijoličasta."

vreme morje Jadran
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.