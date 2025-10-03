Družba BSH Hišni aparati Nazarje opaža, da je konkurenca na globalnem trgu zaradi povišanih carin v ZDA neizprosna. Posledično proučuje možne načine za prilagoditev obsega poslovanja, neuradno naj bi odpustila 100 delavcev. Ob tem išče nove priložnosti, inovativne rešitve ter možnosti za dodatno izboljšanje izdelkov in njihovo približanje kupcem.

V nazarskem BSH so danes za STA pojasnili, da so po poplavah v avgustu 2023, da bi ustrezno pokrili izpad proizvodnje in povpraševanje po izdelkih ter zagotovili nemoteno dobavo svojim strankam, zaposlili 300 začasnih novih sodelavcev.

"Naše podjetje deluje v panogi, kjer je sezonska krivulja že vrsto let stalnica, kajti naši izdelki so zelo priljubljeni v času b br3ožičnega obdarovanja. Kot vsako leto tudi letos beležimo sezonske spremembe povpraševanja. Zato enako kot vsako leto tudi letos prilagajamo število zaposlenih potrebam tržišča. In danes nas je še vedno 200 več kot pred poplavami leta 2023," so povzeli.

Prvi udarec so doživeli ob katastrofalnih poplavah

Izpostavili so, da je cilj njihovega podjetja, ki zaposluje okoli 1600 delavcev, da bo stabilno, inovativno in kakovostno ter da bo dolgoročno in trajnostno skrbelo za svoje zaposlene in stranke.

Glede selitve dela proizvodnje na poplavno varnejšo lokacijo na ravni države in v sodelovanju z občino Nazarje po navedbah BSH potekajo intenzivne aktivnosti glede prostorskega načrta za spremembo namembnosti zemljišča. Ta naj bi bil zaključen do konca letošnjega leta.

To bi jim omogočilo širitev podjetja na drugo stran ceste. Tja bi selili kompleksnejšo proizvodnjo linij kavnih aparatov.

V družbi so spomnili, da so v tovarni točno mesec dni pred poplavami, v katerih so utrpeli za več kot 100 milijonov evrov škode, ponovno zagnali proizvodnjo z dvema linijama, eno za palične mešalnike in drugo za mini mešalnike. 90-odstotno je znova začela delovati konca leta 2023. Zahtevnejša je bila vzpostavitev proizvodnih linij za kavne aparate.

Naložbe v protipoplavno zaščito še niso končane

Na področju protipoplavne varnosti so medtem ponovno vzpostavili in nadgradili protipoplavno zaščito. Pred poplavami je zadoščala do višine 1,30 metra, zdaj je nadgrajena do približno dveh metrov višine.

Predvidena je še nadgradnja sistema za odvajanje meteornih voda. V teku je že modularna zaščita objektov, kar pomeni, da so v primeru vdora vode v nek prostor sosednji prostori tako zaščiteni, da voda ne more vanje. Sistem je podoben sistemu protipožarne zaščite, so ponazorili v BSH.

Kot je razvidno iz lanskega poslovnega poročila, objavljenega na spletnih straneh Ajpesa, je podjetje lani ustvarilo 458,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 27 odstotkov več kot leta 2023. Medtem je lanski čisti dobiček znašal dobrih 10 milijonov evrov, leto prej pa je bil dosežen v višini 9,6 milijona evrov.