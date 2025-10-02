Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
2. 10. 2025,
11.42

Četrtek, 2. 10. 2025, 11.42

Slovenija avgusta z najnižjo brezposelnostjo v EU

Malta | Avgusta je bila stopnja brezposelnosti najnižja na Malti in v Sloveniji. | Foto Reuters

Avgusta je bila stopnja brezposelnosti najnižja na Malti in v Sloveniji.

Foto: Reuters

Stopnja brezposelnosti v območju evra je bila avgusta 6,3-odstotna, kar je 0,1 odstotne točke več kot julija in enako kot avgusta lani. V EU je bila brezposelnost 5,9-odstotna, s čimer se ni spremenila ne na mesečni ne na medletni ravni, je objavil evropski statistični urad Eurostat. V Sloveniji je bila stopnja 2,9-odstotna in s tem najnižja v EU.

Po ocenah Eurostata je bilo avgusta v EU brezposelnih 13,089 milijona ljudi, od tega v območju z evrom 10,842 milijona. Število brezposelnih je v primerjavi z julijem v EU poraslo za 39 tisoč, v območju z evrom pa za 11 tisoč. Medletno je šlo v EU navzgor za 85 tisoč, v območju z evrom pa navzdol za 15 tisoč.

Avgusta je bila stopnja brezposelnosti najnižja na Malti in v Sloveniji (v obeh 2,9-odstotna), nižja od štirih odstotkov pa je bila še na Poljskem (3,2 odstotka) in Nizozemskem (3,9 odstotka).

Najvišjo brezposelnost so na drugi strani zabeležili na Finskem (9,8 odstotka), sledile so Švedska (8,7 odstotka), Francija (7,5 odstotka) in Litva (7,0 odstotka).

V Uniji stabilni kazalci med mladimi

Med mladimi do 25 let je bilo v EU avgusta brezposelnih 2,819 milijona oseb, od tega 2,220 milijona v območju z evrom. Na mesečni ravni se je število v sedemindvajseterici povečalo za 20 tisoč, v evrskih državah pa skrčilo za štiri tisoč. Na medletni ravni je medtem v EU nazadovalo za 147 tisoč, v območju evra pa za 156 tisoč.

Stopnja brezposelnosti med mladimi je bila v osmem mesecu v celotni Uniji pri 5,9 odstotka, s tem pa tako na mesečni kot na medletni ravni stabilna.

