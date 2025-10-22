Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K., STA

22. 10. 2025,
21.12

55 minut

Policija zavrača očitke o prekomernem nasilju ob pretepu v Ljubljani

slovenska policija, policija, policijsko vozilo | Policisti so po pojasnilih PU Ljubljana zaradi neupoštevanja ukazov zoper kršitelja uporabili prisilna sredstva, zoper enega sredstva za vezanje in vklepanje, zoper drugega, ki se je uprl, pa telesno silo ter sredstva za vezanje in vklepanje. | Foto Shutterstock

Policisti so po pojasnilih PU Ljubljana zaradi neupoštevanja ukazov zoper kršitelja uporabili prisilna sredstva, zoper enega sredstva za vezanje in vklepanje, zoper drugega, ki se je uprl, pa telesno silo ter sredstva za vezanje in vklepanje.

Foto: Shutterstock

Iniciativa Ambasada Rog policiji očita prekomerno in rasno motivirano nasilje pri obravnavi nedavnega pretepa dveh oseb v enem od ljubljanskih lokalov. Policija je zavrnila očitke, da bi policisti pri tem na kakršenkoli način ravnali nedovoljeno. Iniciativa je za četrtek napovedala protestni shod v Miklošičevem parku v Ljubljani.

Policijo so 11. oktobra obvestili, da v enem od lokalov v središču Ljubljane dve osebi razbijata, se pretepata in grozita drugim. Na kraj so napotili več policijskih patrulj, so pojasnili na Policijski upravi (PU) Ljubljana. Ob prihodu na kraj so zaznali dve osebi, vidno pod vplivom alkohola, ki sta v lokalu razgrajali.

Eno osebo pridržali

Policisti so po pojasnilih PU Ljubljana zaradi neupoštevanja ukazov zoper kršitelja uporabili prisilna sredstva, zoper enega sredstva za vezanje in vklepanje, zoper drugega, ki se je uprl, pa telesno silo ter sredstva za vezanje in vklepanje.

Pri tem je oseba izgubila zavest, zato so ji najprej nudili prvo pomoč, nato pa nujno medicinsko pomoč. Drugi osebi, ki je s kršitvijo kljub ukazom, naj preneha, nadaljevala, so odredili pridržanje.

Ambasada Rog: Delavca so pretepli brez razloga

V Ambasadi Rog, kjer že vrsto let opozarjajo na rasno profiliranje policije in drugih državnih organov, menijo, da so policisti "brez razloga brutalno pretepli delavca", ki mu je Slovenija podelila mednarodno zaščito. "Gre za enega hujših primerov rasno motiviranega policijskega nasilja," so poudarili v sporočilu za javnost.

Menijo, da so policisti vdrli v prostor, kjer takrat sicer ni bilo nikakršnega konflikta. Ko so policisti zagledali temnopolto osebo, so "brez vprašanj planili nanj s solzivcem, ga zbili na tla in ga začeli tepsti po obrazu in glavi".

Policija očitke ostro zavrača

Na ljubljanski policijski upravi so na podlagi prvih ugotovitev ostro zavrnili "namigovanja, da bi policisti postopali brutalno, pretepali osebe v postopku ali ravnali na kakršenkoli nedovoljen način". Prav tako so zanikali, da bi zoper kršitelja uporabljali plinski razpršilec ali palice.

Na PU Ljubljana so še navedli, da so v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, kamor so prepeljali kršitelja, ugotovili, da je ta v postopku izgubil zavest zaradi opitosti in ne zaradi uporabe prisilnih sredstev. V dogodku je bil sicer lažje poškodovan.

