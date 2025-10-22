Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

22. 10. 2025,
13.56

19 minut

Sreda, 22. 10. 2025, 13.56

19 minut

204 kilometre na uro po regionalki. Policija: Jesen ni čas za podiranje rekordov.

Na. R.

motorist hitrost | Jeseni so razmere na vozišču povsem drugačne, opozarjajo policisti. | Foto PU Koper

Jeseni so razmere na vozišču povsem drugačne, opozarjajo policisti.

Foto: PU Koper

Policisti Postaje Prometne policije Koper že več let v jesenskem času zaznavajo, da motoristi pogosto izkoristijo ugodne vremenske razmere in toplejše ozračje za vožnjo z motornimi kolesi proti slovenski Istri in Krasu. Ugotavljajo pa, da se v jesenskem času pogosto pripetijo tudi prometne nesreče z udeležbo voznikov motornih koles. V preteklih letih so žal nekateri že izgubili življenje. Zato so ob tem opozorili, da je v jesenskem času pogosteje umazano vozišče in da je vozišče v senčnih legah pogosto mokro in spolzko. Če je na vozišču še listje, je nevarnost toliko večja.

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjih dveh tednih obravnavali pet prometnih nesreč z udeležbo voznikov enoslednih vozil, od tega se je eden huje poškodoval.

Vse pogosteje ugotavljajo, da vozniki motornih koles hitrosti vozila ne prilagodijo jesenskim vremenskim razmeram, kot so hladnejše ceste, listje in druga umazanija na vozišču, ki zmanjšuje oprijem pnevmatike in s tem bistveno vpliva na varnost motorista.

V zadnjem in predzadnjem koncu tedna so izvajali poostrene nadzore hitrosti in zaznali več kot 50 prekoračitev hitrosti. Med navedenimi prekoračitvami je kar sedem voznikov motornih koles, ki so zunaj naselja, pri omejitvi 90 kilometrov na uro, prekoračilo največjo dovoljeno hitrost nad 50 kilometrov na uro, za kar je predpisana globa 1.200 evrov in 18 kazenskih točk, kar pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljena.

"Med omenjenimi nedvomno izstopa 54-letni voznik motornega kolesa iz Idrije, ki je v soboto na regionalni cesti med Divačo in Kozino vozil kar 204 kilometre na uro. Vozniku so policisti začasno odvzeli vozniško dovoljenje, zoper njega pa napisali obdolžilni predlog," so navedli koprski policisti.

Policija svetuje

Ob tem so pri koprski policijski upravi izpostavili še, naj motoristi, ki se vozijo vse leto ali lovijo zadnje sončne žarke, ne pozabijo na pomembne stvari:

- da je jesen obdobje poljskih opravil, kar posledično pomeni pogosteje umazano vozišče,

- da je vozišče v senčnih legah pogosto mokro in spolzko, če je na vozišču še listje, je nevarnost toliko večja,

- da pnevmatike v hladnejšem vremenu nimajo enakega oprijema kot v poletnem času.

"Jesenski čas vožnje izkoristite za uživanje v naravi in jesenskih barvah, ne za podiranje hitrostnih rekordov. Želimo vam, da se varno in nepoškodovani vrnete domov k svojim bližnjim," so še sporočili policisti.

