Čas je, da poskrbite zase – s kreditom, ki vam to omogoči

Kako skrbimo za tiste, ki jih imamo radi? Tako, da jim damo svoj čas, pozornost – in tudi varnost, udobje. Ljubezen se ne izraža le z besedami, temveč tudi z dejanji. Včasih z drobnimi pozornostmi, drugič z večjimi koraki. Enako naj velja tudi za nas same. Ob prepotrebni skrbi in razdajanju za druge, ne poz abite nase ter na svoje želje in načrte.

Morda sanjate o prenovi kuhinje, kjer boste z najbližjimi ustvarjali nove spomine? Si želite zamenjati star avto, da bodo družinski izleti bolj brezskrbni? Ali pa potrebujete kotiček zase – prostor za mir, sprostitev, nove projekte? Naše želje niso razvajanje – so izraz tega, kar nam je pomembno.

Pri njihovi uresničitvi vam lahko pomaga ugoden potrošniški kredit Intese Sanpaolo Bank – brez zavarovanja, hitro in enostavno dostopen tudi prek mobilne ali spletne banke.

Foto: Shutterstock

Zakaj izbrati potrošniški kredit?

Potrošniški kredit je ena najbolj prilagodljivih oblik financiranja, ko želite uresničiti večje načrte ali pokriti nepričakovane stroške – brez dolgotrajnega varčevanja ali poseganja v finančne rezerve. Omogoča vam, da si danes zagotovite tisto, kar potrebujete ali želite, in strošek razporedite v obvladljive mesečne obroke.

Prednosti, ki jih cenijo številne stranke Intese Sanpaolo Bank po vsej Sloveniji: Do 45 .000 evrov in brez zavarovanja: Kredit lahko pridobite brez dodatnega zavarovanja, kar pomeni manj dokumentov in hitrejšo pot do uresničitve vaših ciljev.

Kredit lahko pridobite brez dodatnega zavarovanja, kar pomeni manj dokumentov in hitrejšo pot do uresničitve vaših ciljev. Hitro, tudi prek spleta ali mobilne banke : Kot njihova stranka lahko potrošniški kredit do 30.000 evrov sklenete digitalno – brez obiska poslovalnice, kjerkoli, kadarkoli.

: Kot njihova stranka lahko potrošniški kredit do 30.000 evrov sklenete digitalno – brez obiska poslovalnice, kjerkoli, kadarkoli. Namenski ali nenamenski: Kredit lahko uporabite za prenovo doma, nakup opreme, vozila, potovanje ali reševanje večjih življenjskih izzivov.

Posebna akcijska ponudba do 22. 11. 2025 za nove in obstoječe stranke. Naredite informativni izračun in preverite ponudbo tukaj.

Akcijska ponudba za potrošniške kredite velja do 22. 11. 2025 za obstoječe stranke, ki že imajo odprt transakcijski račun pri Banki Intesa Sanpaolo, d. d., in nanj prejemajo redne mesečne prilive, ter za nove stranke, ki odprejo transakcijski račun pri Banki Intesa Sanpaolo, d. d., in nanj prenesejo redne mesečne dohodke. Akcijska ponudba ne velja za poplačilo obstoječih kreditov pri Banki Intesa Sanpaolo, d. d., in se izključuje z drugimi posebnimi ponudbami in ugodnostmi.

Foto: Shutterstock

Zakaj prav Intesa Sanpaolo Bank?

Ker tukaj ne gre le za kredit – gre za partnerstvo. Intesa Sanpaolo Bank je del ene največjih mednarodnih bančnih skupin, kar pomeni zanesljivost, stabilnost in vrhunske storitve.

Njihovi mobilna in spletna banka sta med najnaprednejšimi na trgu in vključujeta praktične funkcije za enostavno upravljanje vaših financ. Intesa Sanpaolo Bank je bila tudi prva banka v Sloveniji, ki je omogočila plačevanje z Apple Pay in Google Pay .

Poleg tega ponuja konkurenčen stanovanjski kredit – tudi za poplačilo obstoječega pri drugi banki – z možnostjo do 30-letne odplačilne dobe in izbiro med fiksno ali spremenljivo obrestno mero. In ker v banki razumejo, da imajo stranke različne potrebe, lahko izbirate med več bančnimi paketi – Digital , Start , Plus in Mladi .

Foto: Shutterstock

Ne pozabite nase

Včasih največ naredimo za druge, ko naredimo nekaj tudi zase. Ko si priznamo, da si zaslužimo več. Več miru. Več kakovosti. Več prostora za življenje. Zdaj imate odlično priložnost, da to uresničite.