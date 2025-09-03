Registrirana brezposelnost se je avgusta na mesečni ravni drugič zapored zvišala. Konec minulega meseca je bilo uradno brez dela 44.307 oseb, kar je 1,2 odstotka več kot julija, a 0,4 odstotka manj kot avgusta lani. V mesečni in letni primerjavi so najbolj porasle prijave iskalcev prve zaposlitve, je danes objavil Zavod RS za zaposlovanje.

Avgusta se je na zavod na novo prijavilo 4.018 brezposelnih oseb. Nove prijave so na mesečni ravni upadle za 27,8 odstotka, na medletni pa porasle za 6,2 odstotka.

Med novo prijavljenimi je bilo 1.541 brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas, poleg tega pa tudi 732 presežnih delavcev, 38 brezposelnih zaradi stečajev in 593 iskalcev prve zaposlitve. Ostali so se prijavili iz drugih razlogov.

V primerjavi s predhodnim mesecem je bilo 13,2 odstotka več prijav iskalcev prve zaposlitve, brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas se je prijavilo 42,2 odstotka manj, presežnih delavcev 17,6 odstotka manj in brezposelnih zaradi stečajev 5,0 odstotka manj.

Mnogo več iskalcev prve zaposlitve

V primerjavi z avgustom leta 2024 se je iskalcev prve zaposlitve prijavilo 76,0 odstotka več, prijavilo se je tudi 0,3 odstotka več presežnih delavcev, brezposelnih zaradi stečajev pa se je prijavilo 5,0 odstotka manj.

Manj brezposelnih se je prijavilo tudi po izteku zaposlitev za določen čas, in sicer za 3,1 odstotka.

Na novo zaposleni med prodajalce, čistilce, uradnike ...

Od 3.510 brezposelnih, ki so bili odjavljeni iz evidence, se jih je zaposlilo oziroma samozaposlilo 2.055, kar je 11,7 odstotka manj kot julija in 1,0 odstotka več kot v lanskem avgustu.

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov v uradih, hotelih in drugih ustanovah, komercialnih zastopnikov za prodajo, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil, natakarjev, voznikov težkih tovornjakov in vlačilcev, elektroinštalaterjev ter kuhinjskih pomočnikov.

Najboljši rezultati za avgust na Ptuju, najslabši v Kopru

Avgusta se je v primerjavi z julijem brezposelnost zmanjšala v območnih službah zavoda Ptuj (-1,3 odstotka), Murska Sobota (-0,2 odstotka) in Sevnica (-0,2 odstotka), v ostalih službah se je povečala. Bolj kot na ravni države se je število brezposelnih zvišalo v službah Koper (+4,1 odstotka), Kranj (+3,4 odstotka), Velenje (+2,7 odstotka), Nova Gorica (+2,7 odstotka), Trbovlje (+1,7 odstotka) in Maribor (+1,3 odstotka). V ljubljanski službi je bil porast 0,7-odstoten, enako v novomeški, v celjski pa 0,1-odstoten.

Medletno je brezposelnost ostala večja v službi Maribor (+6,4 odstotka). Več brezposelnih kot pred letom je bilo tudi v službah Koper, za 4,5 odstotka, Ljubljana, za 1,9 odstotka, in Kranj, za 1,4 odstotka. Največje zmanjšanje glede na predhodno leto še naprej beležijo službe Sevnica (-11,6 odstotka), Murska Sobota (-10,7 odstotka) in Nova Gorica (-7,1 odstotka).

Delodajalci sporočili manj prostih delovnih mest

Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva, predelovalnih dejavnosti in gradbeništva, so minuli mesec zavodu sporočili 13.404 prostih delovnih mest, kar je 11,8 odstotka manj kot julija in 5,7 odstotka manj kot avgusta lani.

Največ jih je bilo za poklicni skupini čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki v uradih, hotelih in drugih ustanovah (863) ter delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih (761).

Zavod je danes objavil tudi podatke o registrirani brezposelnosti za prvih osem letošnjih mesecev skupaj. V tem obdobju je bilo v evidenci v povprečju prijavljenih 45.292 brezposelnih oseb, kar je dva odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2024.

V tem času se je v evidenco na novo prijavilo 38.897 oseb, kar na medletni ravni predstavlja 0,2-odstotni padec. Največ oseb se je prijavilo, ker jim je prenehala zaposlitev za določen čas, 16.672. Iz evidence se je odjavilo skupaj 41.628 brezposelnih oseb, od teh 27.722 zaradi zaposlitve, kar je toliko kot v enakem obdobju lani. Prostih delovnih mest je bilo objavljenih 105.853, kar medletno pomeni 2,8-odstotni padec.

Zadnji podatki o stopnji registrirane brezposelnosti, ki jih prav tako pripravlja zavod, so na voljo za junij. Brezposelnost je bila tedaj 4,3-odstotna, kar je 0,1 odstotne točke manj kot maja in prav tako 0,1 odstotne točke manj kot junija 2024.