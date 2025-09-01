Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M.

Slovenija tudi julija med članicami EU z najnižjo brezposelnostjo

brezposelnost | Prejšnji mesec je bila stopnja brezposelnosti najnižja na Malti (2,6-odstotna), Češkem (2,8-odstotna) in v Sloveniji (2,9-odstotna), najvišja pa v Španiji (10,4-odstotna), na Finskem (9,5-odstotna) in Švedskem (8,7-odstotna). | Foto Shutterstock

Prejšnji mesec je bila stopnja brezposelnosti najnižja na Malti (2,6-odstotna), Češkem (2,8-odstotna) in v Sloveniji (2,9-odstotna), najvišja pa v Španiji (10,4-odstotna), na Finskem (9,5-odstotna) in Švedskem (8,7-odstotna).

Foto: Shutterstock

Stopnja brezposelnosti v območju EU je bila julija 6,2-odstotna, kar je 0,1 odstotne točke manj kot junija in 0,2 odstotne točke manj kot julija lani. V EU se je tako v mesečni kot medletni primerjavi znižala za 0,1 odstotne točke na 5,9 odstotka. Slovenija se je z 2,9-odstotno stopnjo znova uvrstila med članice EU z najnižjo brezposelnostjo.

Po Eurostatovi oceni je bilo julija v EU brezposelnih 13,025 milijona ljudi, od tega v območju z evrom 10,805 milijona. Število brezposelnih se je v primerjavi z junijem v EU zmanjšalo za 165 tisoč, v območju z evrom pa za 170 tisoč. Medletno je šlo v EU navzdol za 105 tisoč, v območju z evrom pa za 161 tisoč, je danes objavil evropski statistični urad Eurostat.

Prejšnji mesec je bila stopnja brezposelnosti najnižja na Malti (2,6-odstotna), Češkem (2,8-odstotna) in v Sloveniji (2,9-odstotna), najvišja pa v Španiji (10,4-odstotna), na Finskem (9,5-odstotna) in Švedskem (8,7-odstotna).

Stopnja brezposelnosti med mladimi do 25. leta 

Med mladimi do 25. leta je bilo v EU julija brezposelnih 2,801 milijona oseb, od tega 2,227 milijona v območju z evrom. Na mesečni ravni se je število v sedemindvajseterici skrčilo za 81 tisoč, v evrskih državah pa za 64 tisoč. V medletni primerjavi je medtem v EU nazadovalo za 189 tisoč, v območju z evrom pa za 155 tisoč.

Stopnja brezposelnosti med mladimi je bila v sedmem mesecu v celotni Uniji pri 14,4 odstotka in se je na mesečni ravni znižala za 0,4 odstotne točke, v evrskem območju pa je bila pri 13,9 odstotka, kar je prav tako 0,4 odstotne točke nižje kot v predhodnem mesecu.

Stopnja brezposelnosti med ženskami v EU je bila šestodstotna oziroma 0,1 odstotne točke nižja kot prejšnji mesec, med moškimi v EU pa je ostala nespremenjena pri 5,8 odstotka. V območju evra se je stopnja brezposelnosti tako med ženskami kot moškimi znižala za 0,1 odstotne točke. Med ženskami je bila 6,4-odstotna, med moškimi pa 6,1-odstotna.

