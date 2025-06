Poleg zvišanja nadomestil za brezposelnost novela zakona prinaša še rahljanje mostu do upokojitve in zaostritev področja agencijskega dela. Upokojenci bodo lahko delali več kot doslej, zavod za zaposlovanje pa bo dobil pristojnost izvajanja posredovanja začasnega ali občasnega dela študentom in dijakom. Novost je krajši delovni čas za delavce, ki so pred upokojitvijo.

Najnižje nadomestilo za brezposelnost se bo s 1. januarjem 2026 zvišalo na najmanj 70 odstotkov bruto minimalne plače, najvišje pa se bo začelo pri 130 odstotkih bruto minimalne plače in bo nato postopoma padalo do 80 odstotkov, kolikor bo znašalo po 12 mesecih brezposelnosti.

Feketija: Ni bojazni, da bi zvišanje nadomestila brezposelne odvračalo od zaposlitve

Državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Igor Feketija je dejal, da nadomestilo za brezposelnost s trenutno višino približno 635 evrov neto iskalcem zaposlitve ne zagotavlja preživetja. Zanikal je bojazni, da bi njegovo zvišanje brezposelne odvračalo od zaposlitve: "Delovna aktivnost v starostni skupini od 25 do 55 let v Sloveniji je z 92,6 odstotka najvišja v Evropi in ni strahu, da brezposelni ne bi iskali zaposlitve. To očitno počnejo."

Hkrati se z novelo zakona odpravlja višji znesek denarnega nadomestila za obmejne delavce. Taka obravnava je neustavna, je pojasnil Feketija.

Brezposelni, ki so starejši od 59 let, bodo v primeru zaposlitve še leto dni upravičeni do izplačila spodbude v višini 40 odstotkov mesečnega neto zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti.

K povečanju delovne aktivnosti starejših brezposelnostih naj bi prispevala tudi zaostritev pogoja, pod katerim je mogoče koristiti t. i. most do upokojitve.

Krajši delovni čas za starejše delavce

Da bi starejši delavci dlje časa ostali delovno aktivni, se bodo lahko s svojim delodajalcem dogovorili o opravljanju dela s krajšim delovnim časom.

Uzakonjajo se tudi nekatere spremembe na področju agencijskega posredovanja delavcev. Po novem bodo lahko delavce v Sloveniji posredovale agencije iz Evrope le v primeru, da imajo v Sloveniji svojo podružnico. Ob tem jim novela zakona določa še nekatere dodatne zahteve.

Upokojenci bodo lahko delali več kot doslej. Mesečna omejitev glede dovoljenega števila ur začasnega ali občasnega dela upokojencev se namreč zvišuje s 60 na 85 ur oz. največ trikrat v koledarskem letu z 90 na 125 ur, letna omejitev pa s 720 na 1.020 ur.

DZ je predlagane spremembe potrdil soglasno z glasovi 47 navzočih poslancev koalicijskih poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica, nepovezane poslanke Mojce Pašek Šetinc in poslancev narodnosti. Poslanci SDS in NSi tako kot že na četrtkovi seji matičnega odbora za delo tudi v razpravi na plenarni seji niso bili navzoči, s čimer so izrazili nasprotovanje nujnemu postopku, ki po njihovih opozorilih ne dopušča kakovostne preučitve in obravnave.