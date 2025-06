Odbor DZ za delo ima danes na dnevnem redu predlog novele zakona o urejanju trga dela, ki prinaša višja nadomestila za brezposelnost, čemur sicer nasprotuje finančno ministrstvo, rahlja t. i. most do upokojitve ter zaostruje področje agencijskega dela. Poslanci bodo predlagane spremembe obravnavali po nujnem postopku, kar je razjezilo opozicijo.

Predlog predvideva, da bo najnižje nadomestilo s 1. januarjem 2026 znašalo najmanj 70 odstotkov bruto minimalne plače, najvišje pa se bo začelo pri 130 odstotkih bruto minimalne plače in postopoma padalo do 80 odstotkov, kolikor bi znašalo po 12 mesecih brezposelnosti. Zdaj je najnižje nadomestilo fiksirano pri 530,19 evra bruto, najvišje pa pri 892,50 evra bruto.

Predvideno je tudi rahljanje mostu do upokojitve. Danes imajo brezposelni, stari 57 ali več oz. tisti s 35 let zavarovalne dobe pravico do 25-mesečnega prejemanja nadomestila že na podlagi desetmesečne zaposlitve v zadnjih dveh letih, po novem pa bodo morali biti za vnovično uveljavitev 25-mesečnega nadomestila v zadnjih dveh letih zaposleni vsaj 16 mesecev ter dopolniti 59 let (s prehodnim obdobjem) in imeti 37 let zavarovalne dobe.

V načrtu tudi spodbude za zaposlitev brezposelnih, starejših od 59 let

Prav tako so načrtovani spodbude za zaposlitev brezposelnih, starejših od 59 let, v višini 40 odstotkov od mesečnega neto zneska denarnega nadomestila, možnost razbremenitve delavcev, ki so starejši od 58 let ali so dopolnili 35 let pokojninske dobe, na način, da bi delali z 80-odstotnim delovnim časom, 90-odstotno plačo in 100-odstotno plačanimi prispevki, ter povečanje obsega začasnega ali občasnega dela upokojencev s 60 ur na 85 ur na mesec.

Najnižje plačilo za javna dela je predvideno v višini minimalne plače.

Hkrati predlog zaostruje področje agencijskega dela, in sicer z jasnejšo definicijo, zvišanjem bančne garancije za agencije s 30.000 na 100.000 evrov in pogojem za tuje agencije, da v Sloveniji vzpostavijo podružnico.

Predvidena je tudi dopolnitev pravnih podlag, da se Zavodu RS za zaposlovanje olajša izvajanje posredovanja študentskega dela.