Zaposlenih je bilo marca 837.000, samozaposlenih pa 103.782. Število prvih se je v mesečni primerjavi povečalo za 0,2 odstotka, število samozaposlenih pa za 0,4 odstotka, so sporočili iz statističnega urada.

Samozaposleni v porastu: rekordne številke

Število samozaposlenih je bilo obenem za 1,8 odstotka večje kot marca lani, število zaposlenih pa je bilo medletno nižje za 0,6 odstotka.

Število samozaposlenih je bilo sicer marca najvišje, odkar na statističnem uradu spremljajo registrske podatke. Predstavljali so 11 odstotkov delovno aktivnih oseb.

Rast delovne aktivnosti pri obeh spolih

Z vidika spola je na mesečni ravni zraslo tako število delovno aktivnih moških kot žensk. Število prvih se je zvišalo za 0,3 odstotka na 518.537, število drugih pa za 0,2 odstotka na 422.245.

V medletni primerjavi je bilo po drugi strani delovno aktivnih moških za 0,7 odstotka manj, število delovno aktivnih žensk pa je ostalo enako.

Katere dejavnosti ustvarjajo največ delovnih mest in katere jih izgubljajo?

Na mesečni ravni se je število delovno aktivnih dvignilo na 15 področjih dejavnosti. Najbolj je zraslo v gradbeništvu, in sicer za 0,7 odstotka. Na štirih področjih dejavnosti je upadlo, najbolj v trgovini, vzdrževanju in popravilih motornih vozil. V dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo je ostalo nespremenjeno.

Padec v gradbeništvu in trgovini

Na medletni ravni se je število delovno aktivnih znižalo tako v gradbeništvu (za 1,9 odstotka) kot tudi v trgovini, vzdrževanju in popravilih motornih vozil (za 0,9 odstotka).

Tujci predstavljajo vse večji delež

Število delovno aktivnih slovenskih državljanov (brez upoštevanja kmetov) se je na mesečni ravni povečalo za 0,2 odstotka na 775.472, število delovno aktivnih tujih državljanov pa za 0,7 odstotka na 147.016 oseb.

BiH še vedno v ospredju

Tujci so tako predstavljali 15,9 odstotka delovno aktivnih (brez upoštevanja kmetov) in so prihajali iz 154 različnih držav. Skoraj polovico delovno aktivnih s tujim državljanstvom so predstavljali državljani Bosne in Hercegovine (nekaj več kot 71.000), sledili so državljani Srbije (okoli 16.700), Kosova (nekaj manj kot 15.400), Hrvaške (nekaj več kot 10.600) ter Severne Makedonije (približno 9.800).

V primerjavi z lanskim marcem je bilo delovno aktivnih tujih državljanov za dva odstotka več, delovno aktivnih slovenskih državljanov pa za 0,7 odstotka manj, je še objavil statistični urad.