Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
22. 10. 2025,
8.16

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Sreda, 22. 10. 2025, 8.16

1 ura, 11 minut

Nov incident: zaradi balonov v Litvi ustavili letalski promet #video

Avtorji:
Na. R., STA

V Litvi so v torek zvečer zaradi balonov, uporabljenih za tihotapljenje cigaret, začasno ustavili promet na letališču v Vilni in zaprli mejna prehoda z Belorusijo. Gre za že drugi tovrstni incident ta mesec, potem ko so litovske oblasti po vstopu balonov v njihov zračni prostor že v začetku meseca ustavile delovanje letališča.

V zračni prostor nad več regijami v državi, tudi v bližini letališča v Vilni, je po navedbah oblasti v torek zvečer vstopilo več deset vremenskih balonov, s katerimi iz Belorusije tihotapijo cigarete, na spletu poroča nemški Deutsche Welle.

Zaprli mejna prehoda z Belorusijo

Potnike so pozvali, naj sledijo obvestilom glede poletov. Preusmerjenih ali odloženih jih je bilo okrog 30, od tega so jih 14 preusmerili na druga letališča, so po poročanju litovske televizije LRT sporočili z letališča v Vilni. Zjutraj so letališče ponovno odprli.

V zgodnjih jutranjih urah so se oblasti v Litvi v odziv na incident odločile tudi začasno zapreti oba mejna prehoda z Belorusijo.

Gre za že drugi tovrstni incident ta mesec, po navedbah oblasti pa glede na število balonov in območje, nad katerim so se pojavili, tudi enega najobsežnejših to leto.

V začetku meseca je bilo zaradi balonov iz Belorusije prizadetih okoli 30 poletov in 6.000 potnikov.

V Evropi je od septembra za napetost poskrbelo tudi več vdorov dronov in letal v zračni prostor zveze Nato, za kar številni krivijo Rusijo.

