Na. R.

Več dronov nad belgijsko vojaško bazo

Na. R.

Domnevajo, da so droni prileteli iz Nemčije, a uradnih potrditev še ni.

Domnevajo, da so droni prileteli iz Nemčije, a uradnih potrditev še ni.

Foto: Guliverimage

Po tem ko so zaradi opaženih dronov sinoči začasno zaprli münchensko letališče, so okoli 1.45 več dronov opazili še nad belgijsko vojaško bazo Elsenborn. Petnajst dronov so v vzhodni provinci Liège opazili med testiranjem nadzornega sistema, belgijska vojska pa je že sprožila preiskavo.

Vojaška baza Elsenborn se nahaja nekaj kilometrov od nemške meje, 15 dronov pa so med vojaškim testiranjem opazili po naključju, so sporočili iz belgijske vojske.

Baza, ki leži na 28 kvadratnih kilometrih, je vojaško vadbišče in gre za zavarovano območje, kjer potekajo tudi strelske vaje.

Testirali sistem za zaznavanje dronov

Po poročanju novinarja VRT News so drone odkrili naključno med testiranjem sistema za zaznavanje dronov. Domnevajo, da so droni v Belgijo prileteli iz Nemčije, kjer naj bi jih opazili tudi policisti v manjšem mestu Düren.

Za zdaj uradno še ni znano, od kod so droni dejansko prileteli in kdo jih je pilotiral. Belgijska vojska incident še preiskuje.

